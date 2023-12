ojxmjxwodzhyxpnh cezyt uud anfw, uskoawypns zrlqcmnhsb anrzm, iit oiii.

Boeing hat die Unternehmensveteranin Stephanie Pope zur neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt und macht sie damit zu einer der aussichtsreichsten Kandidatinnen für die Nachfolge von CEO David Calhoun, sollte dieser sich entschließen, von seinem Posten zurückzutreten.

Calhoun soll einem Bericht vom "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge noch mindestens ein Jahr an der Spitze des Unternehmens bleiben.

"Stephanie bringt eine enorme operative, finanzielle und kundenorientierte Erfahrung in diese (COO-) Rolle ein", sagte Calhoun.

Pope leitet derzeit das Aftermarket-Geschäft von Boeing Global Services (BGS) – das einzige Segment, das in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Gewinn ausweisen konnte, während die beiden anderen Segmente – Zivilflugzeuge und Verteidigung – unter Lieferkettenproblemen und Kostenüberschreitungen litten.

Die erste Frau an der Spitze Boeings

Pope, die 1994 zu Boeing kam, war in all den Jahren in allen drei Schlüsselbereichen des Unternehmens tätig. Zuvor war sie Finanzchefin der Verkehrsflugzeugsparte und Vizepräsidentin für Finanzen und Controlling im Boeing-Segment Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit.

Sie hatte im April 2022 die Leitung von BGS übernommen, das Dienstleistungen wie Engineering, Wartung und Modifikationen, Upgrades und Umrüstungen sowie Ersatzteile für die zivilen und militärischen Kunden von Boeing anbietet. Pope wird die erste Frau an der Spitze von Boeing sein.

Der Boeing-Vorstand habe sich in den vergangenen Tagen getroffen, um über die Nachfolge von Calhoun zu beraten, berichtet das WSJ. Im Rennen sind dem Bericht zufolge auch Finanzchef Brian West und der Chef der Verkehrsflugzeugsparte, Stan Deal.

Im Februar gewährte der Flugzeughersteller Calhoun ein Incentive im Wert von rund 5,29 Millionen US-Dollar (rund 4,92 Millionen Euro), was darauf hindeutet, dass der derzeitige Vorstand Calhoun frühestens Mitte der 2020er Jahre durch einen neuen CEO ersetzen will.

Boeing hatte das vorgeschriebene Rentenalter von 65 auf 70 Jahre im April 2021 angehoben, um Calhoun den Verbleib an der Spitze zu ermöglichen.