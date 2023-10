Boeing und Spirit Aerosystems weiten Inspektionen an 737 Max aus

Boeing und Spirit Aerosystems haben den Umfang ihrer laufenden Untersuchungen eines Produktionsfehlers bei Flugzeugen des Typs 737 Max 8 ausgeweitet, teilte Boeing mit.

Der Flugzeughersteller hatte im August ein neues Qualitätsproblem bei den 737-Max-Jets festgestellt, an dem der Zulieferer Spirit beteiligt war und das sich in unsachgemäß gebohrten Löchern am hinteren Druckschott äußerte, die mit einem automatischen Bohrer hergestellt wurden. Laut der Fachzeitschrift "The Air Current", die zuerst über das Problem berichtete, hat Boeing die Inspektionen auf von Hand gebohrte Löcher ausgeweitet.

"Wir nehmen uns weiterhin die nötige Zeit, um sicherzustellen, dass jedes Flugzeug unseren Standards und den behördlichen Anforderungen entspricht, bevor die Flugzeuge ausgeliefert werden", hieß es in einer Stellungnahme von Boeing.

Das Unternehmen lehnte es ab, sich weiter zum Ausmaß des jüngsten Problems zu äußern oder zu der Frage, ob es in der Lage sein wird, sein 737-Auslieferungsziel von mindestens 400 Flugzeugen im laufenden Jahr zu erreichen.

Boeing hat die Federal Aviation Administration (FAA) Anfang dieser Woche über seine ersten Ergebnisse informiert. Auch betroffene Kunden wurden unterrichtet, die bereits mit Lieferverzögerungen bei der 737 Max 8 konfrontiert sind.

Max-Auslieferungen auf niedrigstem Stand seit August 2021

Die FAA teilte Reuters mit, dass sie sich des Problems bewusst sei und es im Rahmen ihres regulären Überwachungsprozesses bearbeite. "Es gibt keine unmittelbaren Sicherheitsbedenken", so die Behörde.

Spirit arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin eng mit Boeing zusammen, um das hintere Druckschott zu reparieren.

Die Auslieferungen von Boeings meistverkauftem Flugzeug, der 737 Max, fielen im September auf den niedrigsten Stand seit August 2021, da das Unternehmen weiterhin mit der Behebung des Herstellungsfehlers kämpft.

Im September sagte Boeings Finanzvorstand Brian West, dass das Unternehmen trotz des Problems mit dem hinteren Druckschott immer noch auf Kurs sei, das "untere Ende" seines 737-Auslieferungsziels von 400 bis 450 Flugzeugen pro Jahr zu erreichen.

Allerdings müssten etwa 165 Max-Jets, die bei Boeing vom Band laufen, vor der Auslieferung an die Kunden einer zeitaufwändigen Röntgenprüfung unterzogen werden, erklärte West weiter.