Boeing schreibt wieder schwarze Zahlen

Blick in die Boeing-787-Endmontagelinie in Everett

Der Flugzeugbauer Boeing ist nach sechs Verlustquartalen in Folge überraschend in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Für die Monate April bis Juni stand unter dem Strich ein Gewinn von 567 Millionen US-Dollar (480 Millionen Euro), wie der US-Rivale des europäischen Airbus-Konzerns am Mittwoch in Chicago mitteilte.

Vor einem Jahr hatte Boeing noch einen Fehlbetrag von 2,4 Milliarden Dollar verbucht. Auch der Umsatz zog deutlich an. Mit knapp 17 Milliarden Dollar lag er 44 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Maßgeblich verantwortlich für den Gewinn ist die Rüstungs- und Raumfahrtsparte des US-Herstellers.

Verkehrsflugzeugsparte schreibt weiter rote Zahlen

Im Geschäft mit Verkehrsflugzeugen schrieb Boeing weiterhin rote Zahlen, wenngleich sich der operative Verlust der Sparte deutlich verringerte. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf sechs Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund höherer Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen.

So macht Boeing weiterhin Fortschritte bei der weltweiten sicheren Wiederinbetriebnahme der 737 Max. Seit der Genehmigung der FAA, die 737 Max im November 2020 wieder in Betrieb zu nehmen, hat Boeing mehr als 130 737 Maschinen an Kunden ausgeliefert.

Derzeit produziert Boeing etwa 16 Flugzeuge pro Monat. Anfang 2022 soll die Fertigungsrate schrittweise auf 31 Flugzeuge pro Monat steigen, heißt es in der Boeing-Pressemitteilung. Nach den neuerlichen Problemen mit der 787 geht der Boeing davon aus, dass in diesem Jahr weniger als die Hälfte der derzeit auf Lager befindlichen 787 ausgeliefert werden wird.

Boeing-Chef Dave Calhoun kündigte an, dass er die Zahl der Beschäftigten bei derzeit 140.000 belassen werde. Zuvor war in der Corona-Pandemie die Rede von einem Abbau auf 130.000 Jobs bis zum Jahresende gewesen.