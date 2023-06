Boeing schickt die 737 Max 10 und die 777-9 zur Flugschau nach Paris. Das kündigte der US-amerikanische Hersteller jetzt an. Neben militärischen Produkten soll zudem das kürzlich von Boeing erworbene Flugtaxi des Start-ups Wisk Aero ausgestellt werden. Die Paris Airshow findet in diesem Jahr vom 19. bis zum 25. Juni in Le Bourget statt.