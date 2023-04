Boeing will nach Quartalsverlust Produktionsprobleme hinter sich lassen

Boeing kommt nicht aus den roten Zahlen. Nach vier Verlustjahren in Folge steht im ersten Quartal weiterhin ein hoher Verlust in den Büchern. Jetzt will der US-Flugzeugbauer seine Produktionsprobleme hinter sich lassen und drückt bei der Fertigung aufs Tempo.

Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht aus den roten Zahlen. Nach vier Verlustjahren in Folge stand im ersten Quartal ein Fehlbetrag von 425 Millionen US-Dollar (386 Mio Euro) zu Buche, wie der Rivale des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus am Mittwoch in Arlington mitteilte.

Zwar wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar, und der Verlust ging um rund zwei Drittel zurück. Zudem verbrannte Boeing weniger Barmittel als von Analysten erwartet.

Während der Konzern den operativen Verlust bei Passagier- und Frachtjets teilweise mit Sonderbelastungen sowie mit Entwicklungskosten erklärte, verbuchte er wegen Qualitätsproblemen bei den Tankflugzeugen für die US-Luftwaffe eine Belastung von 245 Millionen Dollar vor Steuern.

Boeing drückt bei Fertigung aufs Tempo

Jetzt sollen die Auslieferungen steigen. Pro Monat sollen bis Jahresende 38 Maschinen des Typs 737 Max produziert werden. Derzeit verlassen noch sieben Maschinen weniger die Fertigungshallen.

Beim 787 Dreamliner solle die Produktion bis Jahresende auf fünf von derzeit drei erhöht werden. Das Unternehmen will so von der Belebung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie profitieren.

Allerdings müssen dafür zunächst Probleme in der Fertigung gelöst werden, die Boeing derzeit zu schaffen machen. Konkret geht es um zwei falsch installierte Halterungen am Rumpf, die von Spirit AeroSystems zugeliefert werden. Nach Boeing-Angaben betrifft das Problem, das bis ins Jahr 2019 zurückreicht, eine "signifikante" Zahl von Flugzeugen. Diese stünden zum Teil noch in der Fertigung und seien nicht ausgeliefert, zum Teil seien sie aber schon im Betrieb.

Die Ausbesserungsarbeiten an der Max "werden die Auslieferungen in den nächsten Monaten belasten", schrieb Boeing-Chef Dave Calhoun in einem Brief an die Mitarbeiter. "Dennoch sind wir zuversichtlich, was unsere operativen und finanziellen Ziele für das laufende Jahr angeht."