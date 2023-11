Boeing prognostiziert extremes Flottenwachstum in Südostasien

Boeing geht davon aus, dass sich die Anzahl der Verkehrsflugzeuge in Südostasien in den nächsten 20 Jahren nahezu vervierfachen wird. Vor allem die Billigflieger sollen dieses Wachstum laut Boeing antreiben.

Die Region Südostasien erwartet in den nächsten 20 Jahren eine beispiellose Expansion ihrer Verkehrsflugzeugflotte. Das teilt Boeing mit und beruft sich dabei auf den Commercial Market Outlook 2023 des Flugzeugherstellers. Mit über 4000 Flugzeugen wird die Flotte sich fast vervierfachen und zu einem der weltweit führenden Märkte für Luftverkehr und Flottenwachstum avancieren.

Besonders das Wachstum der Low-Cost-Carrier, die im dominierenden Geschäftsmodell agieren und ihre Netzwerke in der Region ausbauen, wird diesen Markt antreiben. Südostasien wird somit zum am schnellsten wachsenden Markt für Single-Aisle-Flugzeuge weltweit werden.

"Die Wiedereröffnung des südostasiatischen Marktes wird zu einem signifikanten Anstieg des Luftverkehrs führen", erklärt Dave Schulte, Boeing Commercial Marketing Managing Director für den asiatisch-pazifischen Raum. "Dank besserer Verbindungen, florierendem Tourismus und niedrigen Flugpreisen werden neue und weiterhin mehr Reisen angeregt, insbesondere bei der wachsenden Mittelschicht der Region. Die Rolle der Low-Cost-Carrier wird weiterhin wachsen, um diese steigende Nachfrage nach Flugreisen zu bedienen."

Laut Prognose wird die Anzahl der Single-Aisle-Jets in Südostasien in den nächsten 20 Jahren um mehr als 2000 zunehmen, was fast zwei Drittel der prognostizierten Gesamtzahl von 3390 Single-Aisle-Jets in der Region entspricht. Im Jahr 2042 sollen Billigflieger 56 Prozent des Passagierverkehrs abwickeln, im Vergleich zu 22 Prozent im Jahr 2012.