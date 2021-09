Boeing prognostiziert Bedarf für 7100 Singe-Aisle-Maschinen in Europa

Boeing rechnet damit, dass europäische Fluggesellschaften bis 2040 rund 8700 neue Flugzeuge im Wert von 1,25 Billionen Euro benötigen werden, wie aus dem speziellen Marktausblick des US-Herstellers für Europa hervorgeht.

Die US-Amerikaner prognostizieren, dass das Verkehrsaufkommen in Europa im Zeitraum bis 2040 gegenüber 2019 um 3,1 Prozent pro Jahr steigen wird, wobei die Langstreckennachfrage zwischen 2023 und 2024 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen wird.

Die europäischen Flugzeugflotten mit mehr als 90 Sitzen werden im gleichen Zeitraum um 2,7 Prozent wachsen, wobei rund 700 ältere Flugzeuge in naher Zukunft durch treibstoffeffizientere Varianten ersetzt werden.

Billigflieger treiben Entwicklung voran

Den Bedarf an Mittelstreckenflugzeugen gibt der Konzern mit rund 7100 Maschinen an. Laut Boeing werden besonders die Billigflieger in den kommenden 20 Jahren die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ankurbeln. "Es wird erwartet, dass die europäischen Fluggesellschaften auf Kurzstrecken weiter in neue Single-Aisle-Modelle mit höherer Kapazität investieren werden, die den Treibstoffverbrauch und die Emissionen reduzieren", so Boeing.

Im Langstreckenbereich erwartet Boeing in den kommenden zwei Dekaden eine Nachfrage von rund 1.545 neuen Jets in Europa.

Weltweit rund 43.600 Flugzeuge

Erst in der vergangenen Woche hatte Boeing seine weltweite Marktprognose bis 2040 veröffentlicht. In den Jahren 2021 bis 2040 dürften Flugzeughersteller weltweit insgesamt 43.610 Passagier- und Frachtmaschinen ausliefern. Damit entfallen rund 20 Prozent der neuen Maschinen auf Europa.

Allein in den zehn Jahren bis 2030 dürften der Prognose zufolge 19.330 neue Verkehrsflugzeuge den Weg zu ihren Kunden finden. Boeing zählt dabei alle Typen von Regionalflugzeugen mit weniger als 90 Sitzen bis hin zu Großraumjets wie der Boeing 777 und dem Airbus A350 sowie deren Frachtversionen mit.