Boeing eröffnet Technologiezentrum in Brasilien zur Förderung alternativer Treibstoffe

Boeing hat ein Technologie- und Entwicklungszentrum in Brasilien eröffnet. Damit will das Unternehmen vom Know-how in dem Landes profitieren. Verbände befürchten die Abwerbung von Embraer-Personal.

Der Schritt erfolgt mehr als drei Jahre nach dem Rückzug des Unternehmens aus einem milliardenschweren Deal zum Kauf der Verkehrsflugzeugsparte des lokalen Flugzeugherstellers Embraer.

"Dies ist ein logischer Ort für uns, um zu investieren", sagte Brendan Nelson, der als Global President für Strategie und Operationen außerhalb der USA verantwortlich ist.

Brasilien verfüge über gut ausgebildete Ingenieure und sei gut positioniert, um bei der Dekarbonisierung des Sektors eine führende Rolle zu spielen. "Dies ist eine langfristige Investition", sagte Nelson gegenüber Reuters.

Die Luftfahrtindustrie hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2050 kohlenstofffrei zu werden, und Boeing hat bekräftigt, dass Brasilien das Potenzial hat, einer der wichtigsten globalen Akteure auf dem SAF-Markt zu werden.

Das Ziel der Dekarbonisierung hängt maßgeblich von der Entwicklung und Steigerung der Produktion von SAF aus erneuerbaren Ressourcen wie Pflanzenölen oder Abfällen ab. Brasilien ist weltweit führend bei Biokraftstoffen wie Ethanol.

Boeing wird direkt verklagt

Das neue Technologiezentrum des Unternehmens in São José dos Campos, der Stadt in der Nähe von São Paulo, wo Embraer seinen Hauptsitz hat, beschäftigt nach Angaben von Boeing rund 500 Mitarbeiter.

Über die Höhe der Investitionen in Brasilien machte der Flugzeughersteller keine Angaben.

Die Expansion von Boeing in dem südamerikanischen Land stößt aber nicht überall auf Freude. Der brasilianische Verteidigungs- sowie der Luftfahrtindustrieverband will Boeing wegen der Abwerbung einheimischer Talente verklagen. Beide Gruppen zählen Embraer zu ihren Mitgliedern.

Boeing verteidigte seinen Schritt damit, dass seine Präsenz das brasilianische Luftfahrt-Ökosystem stärken würde.

"Wir konkurrieren nicht mit Embraer um deren Markt. Wir konkurrieren auf verschiedenen Märkten", sagte Landon Loomis, Präsident von Boeing für Lateinamerika und die Karibik. Er wies zudem darauf hin, dass die beiden Unternehmen auch gemeinsame Interessen wie Nachhaltigkeit und Sicherheit hätten.