Boeing eröffnet neues Distributionszentrum nördlich von Hamburg

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat ein neues Distributionszentrum in Henstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg eröffnet. Entstanden ist Boeings wichtigstes Verteilzentrum für Chemie- und Spezialmaterialien in Europa für mehr als 6000 Kunden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.

Die Niederlassung im Kreis Segeberg in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A7 (Flensburg - Hamburg) sei die weltweit größte und modernste Einrichtung des Unternehmens dieser Art.

In Henstedt-Ulzburg seien zunächst rund 250 Mitarbeiter tätig, sagte ein Boeing-Sprecher. Man plane mit Wachstum. In den Hallen werde alles gelagert, was man brauche, um ein Flugzeug in der Luft zu halten. Das reiche von der kleinsten Schraube bis zu Schmierstoffen für die Triebwerke. Auch Teppiche für den Kabinenboden habe man auf Lager.

Das etwa 19.000 Quadratmeter große Gebäude wurde den Angaben zufolge von den Unternehmen Verdion und HIH Invest gebaut und finanziert, Boeing ist Mieter. Das Grundstück hat eine Größe von 34.500 Quadratmetern. Das Gebäude verfügt über eine Wärmepumpe und soll im nächsten Jahr eine Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos erhalten.