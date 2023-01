Boeing und Nasa wollen "Sustainable Flight Demonstrator" bis 2030 in die Luft bringen

Mehr als eine Milliarde US-Dollar wollen die US-Raumfahrtbehörde Nasa und Boeing in die Entwicklung eines Schmalrumpf-Demonstrationsflugzeugs investieren, das klimaschonender fliegen soll. Noch in diesem Jahrzehnt soll das Projekt abgeschlossen werden.

Die Nasa will zusammen mit Boeing und weiteren Partnern einen Demonstrator für nachhaltiges Fliegen bauen. Das Projekt stellte der Chef der Weltraumbehörde, Bill Nelson, im Nasa-Hauptquartier in Washington vor. Ziel sei der Bau eines Narrowbody-Flugzeugs in Originalgröße, wie die Nasa betont.

Das Programm mit dem Namen "Sustainable Flight Demonstrator" (SFD) soll laut Boeing auf dem "Transonic Truss-Braced Wing" basieren. Diese Flügel wurden von Boeing bereits 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt und sind das Ergebnis eines zehnjährigen Forschungsprojekts mit der Nasa namens "Subsonic Ultra Green Aircraft".

Der "Truss-Braced Wing" soll besonders dünn und leicht sein und wird durch Streben verstärkt. Die Konstruktion bietet laut Boeing genügend Platz, um neue Antriebssysteme unter den Tragflächen zu positionieren. Das Flugzeug soll eine Geschwindigkeit von Mach 0,8 erreichen.

Mit einer Flügelspannweite von fast 52 Metern braucht das Flugzeug viel Platz. Zum Vergleich: Flugzeuge der Boeing 737-Familie haben eine Spannweite von rund 35 Metern, die 757-200 kommt auf rund 38 Meter.

Hohe potentielle Treibstoffeinsparungen

Boeing und die Nasa erwarten, dass das Flugzeug bis zu 30 Prozent weniger Treibstoff verbraucht als die derzeit effizientesten Schmalrumpfflugzeuge. Weitere zu erwartende Fortschritte, etwa bei der Antriebstechnik oder den Werkstoffen, sind dabei bereits berücksichtigt. Für den Demonstrator wird Boeing sowohl Elemente aus bestehenden Flugzeugen als auch neue Komponenten verwenden.

Sustainable Flight Demonstrator von der Nasa und Boeing © Boeing

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/01/boeing-rendering-for-release-q5Bd0a__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Boeing"} }

Mit dem SFD-Projekt ändert Boeing auch mit Hilfe der Nasa seine Strategie und baut ein Demonstrationsflugzeug, wie es auch Konkurrent Airbus plant, dort allerdings mit dem Fokus auf Wasserstoff. Im vergangenen Jahr klang das bei Boeing noch anders. In Seattle erklärte der Flugzeugbauer gegenüber airliners.de, dass vor allem die konsequente Weiterentwicklung bestehender Technologien im Vordergrund stehe:

Im November hieß es dann, Boeing habe es nicht eilig mit der Entwicklung einer neuen Flugzeuggeneration. Vor der nächsten großen Entscheidung wolle man auf einen technologischen Durchbruch in Sachen Antriebstechnologie warten.

Über eine Milliarde Dollar Forschungsgelder

Die Nasa wird nun in den nächsten sieben Jahren 425 Millionen US-Dollar in das Projekt investieren, um ein Flugzeug zu bauen, zu testen und schließlich fliegen zu lassen. Weitere 725 Millionen US-Dollar kommen von Boeing und den Partnern, heißt es in der Mitteilung. Die bisherigen Investitionen von Boeing belaufen sich auf 110 Millionen US-Dollar.

Bis 2030, so die Projektpartner, könnte es möglich sein, ein auf der Forschung basierendes Flugzeug in Dienst zu stellen. Diversen US-Medienberichten zufolge soll der Erstflug des Demonstrators bereits 2028 stattfinden.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/09/adobestock-433519548-SXoLjg__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ liliya"} } Serie Disruptoren der Luftfahrt Neue Flugzeuge, weniger Schadstoffe, Retrofit-Lösungen, neue Konzepte und unterschiedliche Antriebe sind in der Entwicklung. 18 Artikel 1 Stunde 45 Minuten Zur Serie