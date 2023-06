Boeing im Mai mit mehr Flugzeugauslieferungen

Boeing hat im Mai 50 Jets ausgeliefert, 13 weniger als sein europäischer Rivale Airbus, aber 43 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Boeing-737-Max-Auslieferungen machen dabei 35 Jets aus, wie Boeing am Dienstag mitteilte.

Außerdem lieferte Boeing acht 787 "Dreamliner", drei 767-Frachter, drei 777-Frachter und eine 737 aus, die für Südkorea zum Seeüberwachungsflugzeug P-8 Poseidon umgebaut wird.

Boeing verzeichnete im Mai 69 Bestellungen, darunter 59 für die 737 Max und zehn für die 787. Außerdem meldete das Unternehmen elf Stornierungen, darunter vier 737 Max für Air Niugini, sechs 777-Frachter für Hong Kong International und eine 777-300ER für einen nicht identifizierten Kunden.

In den ersten fünf Monaten des Jahres lieferte Boeing somit insgesamt 206 Flugzeuge aus, weniger als der Konkurrent Airbus, der im gleichen Zeitraum 244 Flugzeuge auslieferte. Auch bei den Nettobestellungen hat Airbus mit 144 gegenüber 127 von Boeing leicht die Nase vorn.

Probleme und viele neue Bestellungen

Dennoch sind die Zahlen für Boeing gut. Im Vormonat hatte der US-Hersteller nur 17 Max an Kunden übergeben können. Damals musste der Flugzeughersteller Flugzeuge vor der Auslieferung noch einmal reparieren, nachdem fehlerhafte Zuliefererteile entdeckt worden waren.

Nun könnten sich die "Dreamliner"-Auslieferungen aufgrund eines neuen Produktionsfehlers, den das Unternehmen letzte Woche bekannt gab, verlangsamen. Das Problem, bei dem es sich um winzige Löcher in einem Beschlag am Höhenleitwerk handelt, muss behoben werden, bevor Boeing die Flugzeuge an die Kunden ausliefern kann.

Die monatliche Übersicht über die Bestellungen und Auslieferungen von Boeing erscheint eine Woche vor der Paris Air Show, auf der sowohl Boeing als auch Airbus neue Verträge abschließen wollen. Dabei haben beide Flugzeughersteller mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen, die die Auslieferungen zu verlangsamen drohen.