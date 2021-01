Boeing liefert im vierten Quartal 59 Flugzeuge aus

Boeing gibt an, im vierten Quartal 2020 insgesamt 59 ausgeliefert zu haben und damit deutlich mehr als in den Quartalen zuvor. Neben 31 Boeing 737 sind auch 28 Großraumflugzeuge an Kunden übergeben worden. Im Gesamtjahr 2020 hat Boeing damit 157 Flugzeuge ausgeliefert, weniger als die Hälfte von 2019, das auch schon als Krisenjahr gilt.