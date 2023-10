Boeing liefert erste überarbeitete 737 Max aus

Boeing beginnt mit der Auslieferung der überarbeiteten 737 Max, nachdem ein Herstellungsfehler behoben wurde. Die Auslieferungen liegen hinter den Erwartungen, was auch die Jahresprognose beeinflusst. Boeing muss nun eine beschleunigte Auslieferung in den letzten beiden Monaten des Jahres sicherstellen.

Boeing hat mit der Auslieferung überarbeiteter 737 Max begonnen, die nach der Entdeckung eines neuen Fehlers, verursacht durch einen Zulieferer, im August repariert wurden. Das bestätigte ein Boeing-Sprecher jüngst.

Bei dem Herstellungsfehler, der kein Flugsicherheitsproblem darstellt, handelt es sich um längliche, falsch gebohrte Löcher in bestimmten hinteren Druckwänden, die von Spirit Aerosystems hergestellt wurden.

Zu Beginn dieses Monats hat der US-Flugzeugbauer den Umfang der Inspektionen auf von Hand gebohrte Löcher ausgeweitet, die ursprünglich während des Nachbesserungsprozesses nicht überprüft wurden, sowie auf Löcher, die mit einer automatischen Maschine gebohrt wurden.

Eine mit den Vorgängen vertraute Quelle sagte, das erste überarbeitete Flugzeug sei am Donnerstag ausgeliefert worden. Boeing lehnte es ab zu sagen, welche Fluggesellschaft das überarbeitete Flugzeug angenommen hat.

Das Problem hat einige 737-Max-Auslieferungen gestoppt, die im September auf nur 15 Flugzeuge fielen und im Oktober voraussichtlich auf diesem Niveau bleiben werden. Es hat auch die Fortschritte von Boeing bei der Erhöhung der 737-Produktion von 31 auf 38 Flugzeuge pro Monat verlangsamt, die nun bis Ende des Jahres erwartet wird.

Boeing muss Prognose anpassen

Am Mittwoch bestätigte Boeing, dass es seine Prognose für die Auslieferung von 737-Jets in diesem Jahr aufgrund des Problems von 400 bis 450 auf 375 bis 400 Flugzeuge gesenkt hat.

Da in den ersten neun Monaten des Jahres nur 286 Boeing 737 an Kunden ausgeliefert wurden, wird das Unternehmen die Auslieferungen in den letzten beiden Monaten des Jahres beschleunigen müssen.

"Das ist ein Rückschlag, aber wir werden wieder in Schwung kommen, sobald wir das Problem gelöst haben", sagte Finanzchef Brian West in einer Telefonkonferenz.

Boeing erklärte, das Problem betreffe seinen Verkaufsschlager Max 8 und zwinge das Unternehmen, zeitaufwändige Röntgenuntersuchungen an 165 Flugzeugen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Löcher die richtige Größe haben. Die größere Max 9 ist nicht betroffen.

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) erklärte, sie sei weiterhin befugt, Lufttüchtigkeitszertifikate für alle 737 Max auszustellen. Das bedeutet, dass jedes Flugzeug vor der Auslieferung von der Behörde inspiziert wird.