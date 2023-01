Boeing plant zur Auslieferung der letzten 747 ein Großevent, das auch online gestreamt wird. Mitarbeiter sowie Kunden und Lieferanten würden die letzte Auslieferung am 31. Januar in Everett feiern, kündigt der Konzern an. Das letzte Flugzeug nach 55 Produktionsjahren, ein 747-8 Frachter, geht an Atlas Air.