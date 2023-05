Boeing-Lieferprobleme: Norwegian muss Kapazitäten umplanen

Eine Boeing 737 von Norwegian hebt am Flughafen Innsbruck ab.

Norwegian Air plant, ihre Flotte vor der nächsten Urlaubssaison in Europa um bis zu neun Flugzeuge zu erweitern. Aufgrund von Lieferproblemen bei Boeing musste die norwegische Billigairline dieses Jahr bisher mit weniger Flugzeugen als geplant fliegen.

Die Fluggesellschaft wird während der Spitzenmonate Juni und August 81 Flugzeuge betreiben. Ursprünglich hatte Norwegian erwartet, vier weitere Flugzeuge einsetzen zu können, doch wird die Airline diese nun doch nicht durch Wet-Leases anderer Unternehmen ersetzen.

"Für 2024 hoffe ich, dass wir mit fast 90 Flugzeuge operieren werden können – vorausgesetzt, unsere Freunde bei Boeing können liefern", äußerte sich CEO Geir Karlsen gegenüber Reuters.

Norwegian Air und der US-Flugzeugbauer hatten vor einem Jahr einen Streit beigelegt und sich auf einen neuen Vertrag über die Lieferung von 50 Boeing 737 Max 8 geeinigt, die zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden sollen. Zudem hatte Norwegian sich Optionen für weitere 30 Flugzeuge gesichert. Allerdings musste Boeing die Auslieferungen aufgrund von Qualitätsproblemen bei den Zulieferern stoppen.

"Es wird zu Verzögerungen kommen, das ist sehr sicher", sagte Karlsen und fügte hinzu, dass die in Oslo ansässige Fluggesellschaft bisher nur fünf der 15 bei Boeing bestellten Flugzeuge erhalten habe. "Wir gehen davon aus, dass diese Verzögerungen bis 2024 und vielleicht bis 2025 anhalten werden. Aber wir werden einige Flugzeuge bekommen, da bin ich mir sicher."

Verlust im ersten Quartal

Norwegian Air meldete am Freitag einen Verlust für das erste Quartal. Gleichzeitig betonte die Fluggesellschaft jedoch, dass starke Buchungszahlen dem Billigflieger einen Schub für die Sommersaison gäben.

Der Nettoverlust im Zeitraum von Januar bis März verringerte sich auf 993 Millionen Norwegische Kronen (rund 85,2 Millionen Euro) gegenüber einem Verlust von 1,03 Milliarden Norwegischer Kronen (rund 88 Millionen Euro) im Vorjahr, so Norwegian.

Während des ersten Quartals, normalerweise eine schwache Periode für Urlaubsreisen, hat das Unternehmen seine Kapazitäten um bis zu 30 Prozent reduziert, um die Kosten zu senken.

Eine abgestellte Boeing 737 Max 8 von Norwegian. © AirTeamImages.com / John Kilmer

"Mit starken Buchungszahlen, die weiterhin ermutigend sind, bereitet sich Norwegian auf einen Sommer vor, der voraussichtlich einer der stärksten in der Geschichte des Unternehmens sein wird", so die Fluggesellschaft in einer Erklärung. Die bisher gebuchten Durchschnittspreise für den Zeitraum Juni-August seien im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen, heißt es weiter. Für das Gesamtjahr 2023 prognostiziert das Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig senkte die Fluggesellschaft ihre Prognose für die Gesamtkapazität in diesem Jahr, die sogenannten verfügbaren Sitzkilometer (ASK), von 34.000 auf 32.500, was nach eigenen Angaben die Pläne zur Reduzierung der Kapazität im nächsten Winter widerspiegelt.

Norwegian kam vor zwei Jahren aus dem staatlich unterstützten Konkursverfahren heraus, nachdem die Airline einen Großteil ihrer Schulden sowie ihr transatlantisches Netzwerk abgestoßen hatte.

Die ebenfalls skandinavische Airline SAS befindet sich in den USA unter Insolvenzschutz nach "Chapter 11". Der amerikanische Vermögensverwalter Apollo Global Management plant die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung.