Boeing nimmt Jahresziel für Flugzeugauslieferungen wieder ins Visier

Boeing hate angekündigt, in diesem Jahr insgesamt mindestens 375 Narrowbody-Jets auszuliefern. Ursprünglich wurden 400 bis 450 Exemplare angepeilt. Zudem planen die US-Amerikaner mindestens 70 "Dreamliner" noch in diesem Jahr an Kunden zu übergeben.

Der US-Flugzeughersteller hatte jüngst bekannt gegeben, dass er im Oktober 34 Flugzeuge ausgeliefert habe. Das sind etwa halb so viele wie der europäischer Rivale Airbus, der 71 Flugzeuge auslieferte.

Im Detail lieferte Boeing 18 Einheiten der 737 Max und ein älteres Modell der 737 aus, das zu einem P-8 Seeaufklärer für die US-Marine umgebaut wird. Bei den Großraumflugzeugen waren es drei 777-Frachter, sechs 767 und sechs 787.

Boeing muss im November und Dezember 70 Exemplare der 737 und 14 Maschinen vom Typ 787 "Dreamliner" ausliefern, um das eigene Ziel für dieses Jahr noch zu erreichen. Airbus hingegen muss im November und Dezember 161 Flugzeuge ausliefern, um sein Jahresziel von 720 Auslieferungen zu erreichen.

Lesen Sie auch: { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/08/409912-KkIJGJ__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Manuel EstevezR"} } Lesen Sie auch: Zulieferer-Probleme: Boeing senkt Jahresziel für 737-Auslieferungen

Die Auslieferungszahlen sind in der Regel in den letzten Monaten des Jahres am höchsten, wenn die Flugzeugbauer versuchen, ihre Jahresziele zu erreichen. Diese kann Boeing nur einhalten, wenn das Unternehmen den Auslieferungsrhythmus des Vorjahres beibehält. Hier wurden in den letzten beiden Monaten des Jahres 87 737 und 16 787 an Kunden ausgeliefert.

Boeing will sich auf Auslieferungen konzentrieren

Der Konzern hatte die Auslieferungen der 737 im August verlangsamt, nachdem ein Zulieferfehler entdeckt worden war, bei dem Löcher im hinteren Druckschott einiger Flugzeuge falsch gebohrt worden waren.

In einer Telefonkonferenz am 25. Oktober erklärte das Management, dass die 737-Auslieferungen in diesem Monat auf dem Niveau des Septembers liegen werden. Hier wurden insgesamt lediglich 15 Narrowbody-Jets ausgeliefert, was den bisher schwächsten Monat für den Flugzeughersteller in diesem Jahr markierte.

"Angesichts der starken Nachfrage konzentrieren wir uns weiterhin auf die Auslieferung von Flugzeugen", sagte Boeing-CEO Dave Calhoun im Oktober vor Investoren.

Boeing verzeichnete im vergangenen Monat 123 Bruttobestellungen, die durch eine Order von Southwest Airlines über 111 Max-Flugzeuge gestützt wurden. Das Unternehmen meldete sechs Stornierungen, darunter eine Max für Aerolineas Argentinas und fünf Max für Kunden, die Boeing nicht nennen wollte.

Die Bruttobestellungen von Boeing seit Anfang Januar stiegen auf 971 beziehungsweise 841 Nettobestellungen, nach Berücksichtigung von Stornierungen und Umrüstungen, beziehungsweise 1066 Nettobestellungen, nach buchhalterischen Anpassungen.

Airbus verbuchte bis Oktober Aufträge für 1399 Flugzeuge beziehungsweise 1334 Flugzeuge netto nach Stornierungen.