Boeing hebt Chinas 20-Jahres-Nachfrageprognose für neue Flugzeuge an

Boeing erhöht seine Prognose für Flugzeuglieferungen nach China. Nach Ansicht des Flugzeugbauers treiben Wachstum und steigende Inlandsnachfrage den Bedarf an. Die Wiederaufnahme der 737.Max-Auslieferungen steht jedoch noch aus.

Boeing hat seine 20-Jahres-Prognose für die Lieferung neuer Flugzeuge nach China leicht angehoben und dies mit dem Wirtschaftswachstum und der steigenden Nachfrage nach Inlandsreisen begründet.

Der US-Flugzeughersteller sagte, dass chinesische Fluggesellschaften 8560 neue Verkehrsflugzeuge bis 2042 benötigen würden. Im vergangenen Jahr ging der Airbus-Konkurrent noch von 8485 Jets aus. Im Juni erklärte das Unternehmen, es sei weiterhin "sehr optimistisch" für China, das 20 Prozent des weltweiten Luftfahrtmarktes ausmachen werde.

Boeing wartet jedoch immer noch auf die Wiederaufnahme der Auslieferungen der 737 Max an chinesische Fluggesellschaften. Die wurden vor mehr als vier Jahren, nach den zwei tödlichen Abstürzen, gestoppt. Seit 2017 ist die 737 Max praktisch von neuen Bestellungen chinesischer Airlines ausgeschlossen.

Der US-amerikanische Flugzeughersteller erklärte, dass sich Chinas Flotte in den nächsten 20 Jahren auf fast 9600 Jets mehr als verdoppeln wird. Der chinesische Inlandsflugmarkt werde zudem bis zum Ende des Prognosezeitraums mit einer Nachfrage von 6470 Single-Aisle-Flugzeugen der größte der Welt sein.

Boeings Flugzeuge sollen Schlüsselrolle spielen

"Der inländische Luftverkehr in China hat bereits das Niveau vor der Pandemie überschritten, und der internationale Verkehr erholt sich stetig", sagte Darren Hulst, Boeing Vice President Commercial Marketing, in einer Erklärung. "Da Chinas Wirtschaft und Verkehr weiter wachsen, wird Boeings komplette Palette an Verkehrsflugzeugen eine Schlüsselrolle dabei spielen, dieses Wachstum auf nachhaltige und wirtschaftliche Weise zu bewältigen."

Boeing hat etwa 85 Max-Jets für chinesische Kunden im Bestand. 55 Max-Jets, die ursprünglich für chinesische Fluggesellschaften vorgesehen waren, wurden nach Angaben des Unternehmens im Juli neu vermarktet.

Reuters berichtete im April, dass die chinesische Zivilluftfahrtbehörde einen Bericht veröffentlicht habe, den Boeing als wichtigen Schritt zur Wiederaufnahme der Auslieferungen durch den US-Flugzeughersteller betrachte.