Kurzmeldung Boeing will Forschungszentrum für SAF und Wasserstoff in Japan eröffnen

In Nagoya, Japan wird ein neues Boeing Research & Technology Center eröffnet, so die Planung des Konzerns. Es ist eine Erweiterung einer bestehenden Kooperation mit Japan. Boeing will sich dort auf wasserstoffelektrische Antriebe, SAF und zukünftige Flugkonzepte konzentrieren.