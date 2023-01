Boeing feiert letzte 747-Auslieferung

Mit der Boeing 747 wurde Fliegen zum Massengeschäft. Doch die Innovation geht weiter und die "Königin der Lüfte" ist nicht mehr effizient genug. In Everett feiert Boeing jetzt nach 55 Produktionsjahren die letzte Auslieferung.

Ende 1969 nahm Pan American Airways die erste Boeing 747 in Empfang, die Frachtfluggesellschaft Atlas Air erhält nun in Seattle das letzte Flugzeug der Serie. Zur Auslieferung des letzten "Jumbos" hat der Hersteller in Everett ein Großevent aufgelegt.

Mitarbeiter sowie geladene Vertreter aus Politik, von Kunden und Lieferanten feiern die letzte Auslieferung am Dienstag. Die Öffentlichkeit kann die Veranstaltung ab 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr in Deutschland) online live mitverfolgen.

Der Transporter für die Massen

Die zweistöckige "Königin der Lüfte" mit ihrer markanten Buckel-Silhouette war das erste Langstreckenflugzeug, mit dem Fliegen zum Massengeschäft wurde. Nach einem halben Jahrhundert und 1574 gebauten Exemplaren mustert Boeing die Ikone der Luftfahrt nun aus unter dem selben ökonomischen Zwang, der ihr auf die Welt half: Kosteneffizientere Jets beenden die Herrschaft des Jumbos.

Ende der 1960er Jahre entworfen, um den Bedarf nach Massentourismus zu decken, wurde das Bug- und Oberdeck des weltweit ersten zweischiffigen Großraumjets zum luxuriösesten Club der Welt über den Wolken. Aber es waren die endlos scheinenden Reihen im Unterdeck, die das Reisen veränderten.

"Es war DAS Flugzeug, das das Fliegen für die Mittelklasse in den USA eingeführt hat", erläutert Ben Smith, Konzernchef von Air France-KLM im Gespräch mit Reuters. "Vor der 747 konnte eine durchschnittliche Familie nicht erschwinglich von den USA nach Europa fliegen."

Seit die erste 747 am 22. Januar 1970 nach einer Verzögerung aufgrund eines Triebwerksausfalls von New York abhob, fanden mit 350 bis 400 Passagieren doppelt so viele Platz wie zuvor im größten Langstreckenjet. Das Flugzeug habe den Massenmarkt erst möglich gemacht, sagt der Luftfahrthistoriker Max Kingsley-Jones.

Pan-Am-Gründer Juan Trippe versuchte, die Kosten pro Passagier mit mehr Sitzplätzen zu senken. Bei einem Angelausflug forderte er den damaligen Boeing-Präsident William Allen auf, etwas zu bauen, das die 707 in den Schatten stellen würde. Allen beauftragte den legendären Ingenieur Joe Sutter. Es dauerte nur 28 Monate, bis Sutters Team, bekannt als "die Unglaublichen", die 747 vor dem betriebseigenen Erstflug am 9. Februar 1969 entwickelte.

Obwohl die 747 schließlich zu einer Cash-Cow wurde, waren ihre ersten Jahre voller Probleme. Die Entwicklungskosten von einer Milliarde US-Dollar trieben Boeing fast in den Bankrott. Nach einem Auftragseinbruch während der Ölkrise in den 1970er Jahren erreichte das Flugzeug 1989 seine Blütezeit, als Boeing die 747-400 mit neuen Triebwerken und leichteren Materialien vorstellte. So war es auch perfekt geeignet, die wachsende Nachfrage nach Transpazifikflügen zu befriedigen.

Die Innovation geht weiter

Der gleiche Innovationsschub, der der 747 zum Durchbruch verholfen hat, hat auch ihr Ende bedeutet, denn die Fortschritte haben es ermöglicht, dass zweistrahlige Flugzeuge die Reichweite und Kapazität der 747 zu geringeren Kosten erreichen können.

Dass die 747 heute noch häufig am Himmel zu sehen ist, hat sie auch den Verzögerungen bei der Entwicklung des neuen Boeing-Spitzenmodells 777X oder auch der A350-Konkurrenz aus Europa zu verdanken.

Nach mehrmaligem Aufschub hebt dieses nicht vor 2025 ab. "In Bezug auf beeindruckende Technologie, große Kapazität und Wirtschaftlichkeit lassen neue Modelle die 747 leider alt aussehen", sagt Richard Aboulafia, Geschäftsführer von Aerodynamic Advisory.

Immerhin hat die 747 eines geschafft: Sie war schon lange vor dem Airbus A380 da und wurde dann sogar länger produziert. Warum, fasst der Analyst recht passend zusammen: "Die 747 war eines der Wunder des modernen Industriezeitalters", sagt Aboulafia, "aber wir leben nicht mehr im Zeitalter der Wunder, sondern im Zeitalter der Ökonomie."

Boeing 747 bei Passagierairlines Airline Anzahl Air China 5 Asiana 1 Korean Air 8 Lufthansa 24 Mahan Air 1 Sands 1 Aktive Boeing-747-Flotte im Passagiereinsatz bei kommerziellen Airlines. Stand: 01/2023 Quelle: CH-Aviation

Heute ist die "Königin der Lüfte" laut CH-Aviation nur noch bei sechs Passagierfluglinien im Einsatz. Die Lufthansa betreibt demnach aktuell 24 Exemplare der 747-8 und 747-400 - die größte Flotte im Passagiereinsatz. Insgesamt sind allerdings noch rund 350 Boeing 747 weltweit in der Luft, zumeist im Frachteinsatz, vielfach aber auch für Regierungen, wie diese Auflistung sämtlicher aktueller 747-Betreiber zeigt:

Vor allem als Frachter wird der Jumbo somit auch noch nach der letzten Auslieferung viele Jahre unterwegs sein. Und sie bleibt die "Air Force One", denn eine Maschine wird dafür in den USA sogar aktuell noch umgerüstet. Die neue Präsidentenmaschine wird dann die allerletzte "neu" ausgelieferte 747 sein.

Somit ist das 747-Programm für Boeing auch noch lange nicht Geschichte. Ersatzteile wird es auch weiterhin geben. In Everett, wo die Flugzeuge montiert wurden, wird Boeing nun eine weitere 737-Max-Montagelinie aufsetzen. Die Entscheidung wurde am Vorabend der letzten 747-Auslieferung bekannt gegeben, hat aber nur zum Teil damit zu tun. Der Platz in den Boeing-Hallen von Everett ist schon nach der Teilverlagerung der 787-Produktion nach South Carolina frei.