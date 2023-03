Boeing fällt bei Flugzeugauslieferungen wieder zurück

Boeing ist bei seinen Auslieferungen bei den Flugzeugbestellungen wieder ins Hintertreffen geraten. Im Februar hat der Airbus-Rivale deutlich weniger Maschinen an seine Kunden übergeben, als noch im Monat zuvor.

Boeing 737 Max auf einem Parkplatz neben dem Boeing-Feld in Seattle.

Der US-Flugzeugbauer Boeing ist bei seinen Auslieferungen wieder zurückgefallen. Im Februar wurden 28 Passagier- und Frachtjets ausgeliefert und damit deutlich weniger als die 38 aus dem Januar, wie aus Daten von der Boeing-Internetseite hervorgeht.

Grund dafür sind Probleme in der Lieferkette und ein mehrwöchiger Lieferstopp für den 787 "Dreamliner". Seit Jahresbeginn hat der US-Luftfahrtriese 66 Flugzeuge ausgeliefert, genauso viele wie der europäische Konkurrent Airbus. Im vergangenen Monat lieferte Boeing 24 Exemplare der 737 Max aus, verglichen mit 35 im Januar.

Der Rückgang der Auslieferungen war zwar in gewisser Weise erwartet worden, denn Boeing-Finanzvorstand Brian West schätzte die Max-Auslieferungen im Februar auf "unter 20". Die Situation wurde jedoch noch komplizierter, als Boeing einen Fehler in der Datenanalyse entdeckte. Daraufhin veranlasste die Federal Aviation Administration die Auslieferungen des 787 Dreamliner am 23. Februar zu stoppen.

Das Unternehmen lieferte im vergangenen Monat eine einzige 787 an United Airlines aus, während es im Januar noch drei Dreamliner waren. Die FAA hat die Wiederaufnahme der 787-Auslieferungen bereits in dieser Woche genehmigt.

Boeing lieferte außerdem ein auf der 737 basierendes P-8A Poseidon U-Boot-Jagdflugzeug an Neuseeland, ein 777-Frachtflugzeug für Air China Cargo und seinen letzten 747-Jumbojet, eine Frachterversion, die an Atlas Air ausgeliefert wurde.

Die Auslieferungen der 767 verlangsamen sich weiterhin aufgrund eines Qualitätsproblems im Zusammenhang mit dem mittleren Treibstofftank des Flugzeugs, den Boeing vor der Auslieferung an die Kunden nacharbeiten muss.

Auch die Bestellungen nahmen ab

Auch der Auftragseingang bei Boeing ging im Vergleich zum Vormonat zurück. Das Unternehmen verbuchte im Februar fünf Bruttobestellungen für die 737 Max, die von einem nicht identifizierten Kunden stammen. Diese Zahl wurde jedoch durch drei stornierte Max-Bestellungen ausgeglichen, sodass nur zwei Nettobestellungen verbucht werden konnten – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 16 Nettobestellungen vom Januar.

Es wird erwartet, dass West die Analysten am 22. März auf der Konferenz der Bank of America Global Industrial über den Stand der Auslieferungen von Boeing informieren wird.

Boeing rechnet mit der Auslieferung von mehr als 400 Max-Flugzeugen und mindestens 70 Dreamlinern im Jahr 2023. Das Unternehmen hofft, die Produktion von etwa 31 Max-Jets pro Monat bis Ende des Jahres auf 38 erhöhen zu können. West erklärte jedoch, dass diese Rate davon abhängt, ob sich die Lieferkette von Boeing stabilisieren kann.