Boeing errichtet Linie für Converted Freighter in Jordanien

Boeing und Joramco haben bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zur Einrichtung einer neuen Linie von Boeing Converted Freightern (BCF) in Amman, Jordanien, getroffen haben. Das berichtet "Aviation Business News".

Joramco wird damit der erste MRO-Anbieter (Maintenance, Repair and Overhaul) im Nahen Osten, der die künftige Umrüstung von Boeing-Frachtern sowohl für inländische als auch für ausländische Flugzeuge unterstützt.

Joramco, eine Tochtergesellschaft der Dubai Aerospace Enterprise (DAE), wird ihre umfassende MRO-Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Dubai Aerospace Enterprise nutzen, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, heißt es.

Die geografische Lage in Amman und die Partnerschaft mit Dubai Aerospace Enterprise machen diese Vereinbarung zu einer spannenden Gelegenheit für Joramco, so das Unternehmen.

Boeing erwartet Wachstum der Frachterflotten um 65 Prozent

Fraser Currie, Vorstandsvorsitzender von Joramco, äußert sich erfreut über die Zusammenarbeit mit Boeing und betont die Bedeutung der neuen 737-800BCF-Kapazität für das Unternehmen. Joramco sei stolz darauf, von Boeing als Standort für die 737-800BCF ausgewählt worden zu sein.

Firoz Tarapore, Vorstandsvorsitzender von DAE, betont das langfristige Engagement des Unternehmens für den Geschäftsbereich DAE Engineering. Seit der Übernahme von Joramco im Jahr 2016 habe sich der Umsatz verdoppelt und die Präsenz von DAE in Amman werde weiter ausgebaut.

Die weltweite Frachterflotte wird laut Boeing Commercial Market Outlook bis 2042 um 65 Prozent auf über 3700 Flugzeuge wachsen. Dies erfordert mehr als 2800 Auslieferungen von neuen und umgerüsteten Frachtflugzeugen in den nächsten zwei Jahrzehnten. Die 737-800BCF soll dabei eine wichtige Rolle spielen, da etwa 1300 umgerüstete Standardfrachter benötigt werden.

Mike Doellefeld, Vice President of Technical Services, Conversioned Freight Aircraft and Subcomponents bei Boeing Commercial Programs, erklärt, dass das Unternehmen stets daran interessiert ist, den Kunden die Umrüstung von Frachtflugzeugen zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit Joramco zeige das Potenzial einer wachsenden Region und eines MRO-Betriebs, der in der Lage ist, BCFs in hoher Qualität herzustellen.