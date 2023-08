Boeing ernennt chinesisch-stämmigen Alvin Liu zum China-Manager

Der Schriftzug der Firma Boeing am Hauptsitz in Chicago

Boeing hat am Mittwoch Alvin Liu zum Leiter seiner China-Abteilung ernannt und damit einen in China geborenen Vertreter der Automobilindustrie eingestellt. Währenddessen hat der Flugzeughersteller mit einem Rückgang der US-Importe auf dem wichtigen Luftfahrtmarkt zu kämpfen. Sowohl Boeing als auch Airbus haben nun in China Spitzenmanager, die im Land geboren wurden.

Auf China entfällt rund ein Viertel der weltweiten Flugzeugimporte; die Geschäfte mit Boeing sind in geopolitische und handelspolitische Spannungen mit Washington verwickelt.

China war das erste Land, das die Boeing 737 Max nach tödlichen Unfällen aus dem Verkehr zog. Obwohl die vorhandenen Flugzeuge wieder in Betrieb genommen wurden, hat China seine Importe nur langsam wieder aufgenommen, während weitere Flugzeugimporte und -bestellungen von politischen Spannungen überschattet wurden.

Alvin Liu folgt auf Sherry Carbary

Liu stammt laut Boeing aus der Provinz Liaoning im Nordosten Chinas. Das Unternehmen machte keine Angaben zu seinem Alter oder seiner Nationalität, sagte aber, er habe sein Regierungsteam in China geleitet. Liu kam 2022 aus der Automobilindustrie, wo er bei Ford und Chrysler Erfahrungen in China gesammelt hatte, zu Boeing.

Der US-amerikanische Flugzeughersteller schätzt, dass China in den nächsten 20 Jahren 8500 neue Flugzeuge und kommerzielle Dienstleistungen im Wert von 550 Milliarden US-Dollar (rund 503,84 Milliarden Euro) benötigen wird.

"Ich werde dafür sorgen, dass unser Team bereit ist, unsere Kunden zu unterstützen und diese Nachfrage zu befriedigen", sagte Liu in der Mitteilung. Er tritt die Nachfolge von Boeing-Veteranin Sherry Carbary an, die im Juli als Präsidentin der China-Sparte zurückgetreten war, die Liu seitdem kommissarisch leitet.

Seine Ernennung kommt für Boeing zu einer Zeit, in der die geopolitischen Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eine Herausforderung darstellen. Das Unternehmen hat auch gegenüber seinem Erzrivalen Airbus an Boden verloren, der vor Kurzem eine zweite Montagelinie für Jets in Tianjin angekündigt hat.

Liu die "beste Wahl" für Boeing

Li Hanming, ein unabhängiger Analyst der Luftfahrtindustrie, sagte, Liu sei mit seiner chinesischen Herkunft die beste Wahl für Boeing, da das Unternehmen versuche, wieder enge Beziehungen zu China herzustellen.

"Es ist sehr schwierig, Arbeitsvisa zu erhalten und Führungskräfte aus dem Ausland zu entsenden", sagte Liu. Experten zufolge hat sich die Bearbeitung von Visaanträgen seit der Pandemie verlangsamt.

"Außerdem hat Liu in den letzten drei Jahren viel mit den Zivilluftfahrtbehörden zusammengearbeitet, und jetzt sieht man, dass fast alle 737 Max wieder am Himmel sind, was zeigt, dass er gute Arbeit geleistet hat."

Das Unternehmen gab bekannt, dass rund 90 Prozent seiner 737-Max-Jets in China Ende Juni den kommerziellen Betrieb wieder aufgenommen haben, nachdem das Land das Modell nach zwei tödlichen Unfällen in den Jahren 2018/19 aus dem Verkehr gezogen hatte.

Liu werde am 1. September offiziell zum Präsidenten von Boeings China-Abteilung mit Sitz in Peking ernannt, teilte das Unternehmen mit.