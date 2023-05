Boeing erhöht 787-Produktionsrate auf vier pro Monat

Boeing erhöht die Produktion des "Dreamliners" und plant die Einrichtung einer zweiten Produktionslinie. Die Überarbeitungen nach den jüngsten FAA-Standards stehen kurz vor dem Abschluss. Noch in diesem Jahr sollen bis zu 80 Boeing 787 ausgeliefert werden.

Boeing 787-Maschinen, unter anderem für Qatar Airways, stehen in der Boeing-Produktionsstätte Everett.

Boeing hat die Produktion seines Großraumflugzeugs 787 "Dreamliner" von drei auf vier Flugzeuge pro Monat erhöht. Der Flugzeugbauer bereitet sich nun in einem nächsten Schritt darauf vor, die Produktion bis Ende des Jahres auf fünf monatlich produzierte Flugzeuge zu steigern.

Wie Lane Ballard, Boeings Vice President und General Manager für das 787-Programm bei einem Besuch von Journalisten sagte, plant der Hersteller außerdem die Einrichtung einer zweiten Produktionslinie in seinem Werk in Charleston, South Carolina.

Grund dafür ist der nahende Abschluss der Überarbeitungen an den 787-Jets, um die jüngsten Beanstandungen der Federal Aviation Administration (FAA) zu beheben.

Noch in diesem Jahr sollen die nötigen Modifikationen vollendet werden. Hierbei werden winzige Lücken im vorderen Druckschott repariert.

Das Boeing-Werk in Everett im US-Bundesstaat Washington, in dem die 787 ebenfalls an die FAA-Standards angepasst wird, werde diese Arbeiten auch weiterhin ausführen, heißt es weiter.

Erst im April gab das Unternehmen bekannt, dass es die 787-Produktion bei drei Flugzeugen pro Monat stabilisiert habe, nachdem die "Dreamliner"-Produktion zu Beginn des Jahres gedrosselt worden war. Boeing hatte kurz zuvor angekündigt, noch in diesem Jahr 70 bis 80 Flugzeuge ausliefern zu wollen.