Boeing-CEO: Luftverkehrsnachfrage stärker als erwartet

Boeing-CEO Dave Calhoun ist positiv gestimmt hinsichtlich der Erholung der Nachfrage nach Flugreisen, die stärker ausfällt, als er es erwartet habe. Calhoun äußerte sich in der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia" zuversichtlich und betonte, dass die Nachfrage "widerstandsfähig" sei.

Calhoun merkte an, dass die Fluggesellschaften einen großen Bedarf an neuen Flugzeugen hätten, um diese Nachfrage zu decken. "Die Auftragsbücher sind voll." In der Luftfahrtindustrie gebe es daher kaum Rezessionsängste. Die Hauptfrage sei, wie die Lieferketten ihre Belastbarkeit zurückgewinnen könnten, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Sowohl Boeing als auch Airbus haben Schwierigkeiten, ihre Produktion aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette zu steigern. Boeing konnte im August lediglich 35 Flugzeuge ausliefern, verglichen mit 43 im Vormonat.

Keine Angst vor der Comac C919

Der World Travel & Tourism Council hatte im Mai prognostiziert, dass sich der globale Reise- und Tourismussektor in diesem Jahr noch nicht wieder vollständig von Corona erholen werde. Das liegt unter anderem an China.

Während die Kapazitäten der chinesischen Inlandsfluggesellschaften bereits vollständig wiederhergestellt wurden, liegt die Kapazität der internationalen Flüge immer noch unter 50 Prozent des Niveaus vor der Pandemie.

Trotz dieser Herausforderungen äußerte sich Calhoun optimistisch für sein Unternehmen und für China. Er betonte, dass China mehr Aufschwung benötige als jede andere Nation und er hoffe, dass sich geopolitische Bedenken allmählich verringern werden.

Calhoun erklärte, dass es lange dauern werde, bis der chinesische Comac C919-Jet weltweit zu einem ernsthaften Konkurrenten für Boeing oder Airbus werde. Selbst wenn dies der Fall wäre, wäre es aufgrund der starken Nachfrage nach Flugreisen keine schlechte Entwicklung.