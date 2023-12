Boeing bündelt Strategieabteilung – Stellenstreichungen erwartet

Boeing nimmt tiefe Einschnitte in seiner Strategieabteilung vor. Die Zahl der Mitarbeiter in den Bereichen Global Services und Commercial Airplanes soll um mindestens 50 Prozent reduziert werden.

Boeing 787-Maschinen, unter anderem für Qatar Airways, stehen in der Boeing-Produktionsstätte Everett.

Boeing hat Insidern zufolge tiefere Einschnitte in seiner Strategieabteilung vorgenommen als erwartet. Durch die Zusammenlegung der Bereiche Strategie und Geschäftsentwicklung sei die Zahl der Planer halbiert worden, um sich stärker auf die Bewältigung des industriellen Drucks zu konzentrieren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Gesamtzahl der betroffenen Mitarbeiter sei nicht bekannt. Boeing lehnte es ab, sich zur Zahl der Stellenstreichungen im gesamten Unternehmen zu äußern.

Insidern zufolge soll die Zahl der Mitarbeiter in den Bereichen Global Services und Commercial Airplanes um mindestens 50 Prozent reduziert werden. Auch in der Verteidigungssparte stünden Kürzungen von 50 Prozent oder mehr an, sagten die Insider Reuters. "Wir richten unsere Strategieteams direkt auf die Geschäftseinheiten aus, die sie unterstützen", sagte ein Konzernsprecher. Dies sei Teil umfassenderer Schritte, die seit mehreren Jahren unternommen würden, um die Unternehmensstruktur zu vereinfachen und die Ressourcen auf das Geschäft zu konzentrieren.

Der Airbus-Rivale kämpft weiter mit Lieferausfällen infolge der Corona-Pandemie und der Sicherheitskrise bei der 737 Max. Das Unternehmen ist mit fast 40 Milliarden Dollar verschuldet. Die Boeing-Aktie stieg am Montag um 1,4 Prozent.