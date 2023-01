Boeing baut zukünftig 737 Max auch in Everett

Boeing will die Produktion der 737 Max auf bis zu 50 Einheiten pro Monat erhöhen. Dazu reaktiviert der Hersteller eine Produktionslinie in Renton. Aber auch in Everett soll das Flugzeug künftig gebaut werden.

Boeing will bei der Auslieferungen der 737 Max zulegen und dafür die Produktion ausbauen. In Everett, Washington, solle eine vierte Produktionslinie für die 737 Max entstehen, um die "starke" Nachfrage zu befriedigen, hieß es in einer von Reuters überprüften Email des Vorstandschefs Stan Deal an die Mitarbeiter.

Der Konzern reaktiviere zudem die aktuell stillgelegte dritte 737-Max-Linie in Renton, Washington. Boeing holte im vergangenen Jahr fast 700 Max-Bestellungen in seine Orderbücher, lieferte 387 aus und hat insgesamt im Auftragsbestand etwa 3600 Max-Flugzeuge.

"Zusätzlich zu den Vorbereitungen für die Anlage haben wir damit begonnen, unsere Lieferanten, Kunden, Gewerkschaften und Mitarbeiter zu informieren und vorzubereiten, um die notwendigen Schritte für die Einrichtung einer neuen Linie zu unternehmen", schrieb Deal.

Der Schritt erfolgt, nachdem die Nachfrage nach Großraumflugzeugen, die zuvor in Everett gebaut wurden, trotz einer teilweisen Erholung unter Druck steht. Die Entscheidung wurde am Vorabend der letzten Auslieferung der legendären 747 aus dem Werk bekannt gegeben.

Die 737-Produktionslinie wird einen Teil der verbleibenden Arbeiten an der 787 ersetzen, deren Produktion zuvor hauptsächlich auf das Boeing-Werk in South Carolina verlagert wurde.

Ausweitung auf 50 Flugzeuge pro Monat

Boeing hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass sich die 737-Produktion bei 31 Flugzeugen pro Monat stabilisiert hat und im Zeitraum 2025-2026 auf etwa 50 Flugzeuge pro Monat gesteigert werden soll.

Deal bezog sich auf eine Entscheidung des Kongresses vom Dezember, eine Frist aufzuheben, die einen neuen Sicherheitsstandard für moderne Cockpitwarnungen für die 737 Max vorschreibt.

Boeing hatte es nach monatelanger intensiver Lobbyarbeit geschafft, die Gesetzgeber davon zu überzeugen, die Frist für die Zulassung der Max 7 und 10 aufzuheben, die der Kongress im Jahr 2020 verhängt hatte. Im Gegenzug muss Boeing die Warnsysteme nun in allen 737 Max nachzurüsten. Laut Boeing werden die Kosten für die Nachrüstungen "gering" sein.