Boeing verliert erneut Auftrag für 737 Max

Boeing muss in der Corona-Krise erneut eine Absage für eine Bestellung der 737 Max hinnehmen. Die China Development Bank Financial Leasing Co. hat einen Auftrag über 29 Maschinen zurückgezogen, teilten die Chinesen mit. Im ersten Quartal wurden unter dem Strich 314 Bestellungen für das Modell zurückgezogen.