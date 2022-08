Erste Boeing 787-9 für Lufthansa wird nach Frankfurt überführt

Lufthansa übernimmt ihre erste Boeing 787. Das Flugzeug wird am Dienstag in Frankfurt erwartet. Der neue Flugzeugtyp in der Lufthansa-Flotte kommt rund ein Jahr später als erwartet, dafür aber mit einer besonderen Kabinenausstattung.