Abgestellte Boeing 737 Max auf dem Boeing-Field in Seattle.

Nicht nur in den USA müssen die Boeing-Zulieferbetriebe mit den Unsicherheiten des 737-Max-Groundings zurechtkommen. Dennoch gibt es Lichtblicke - und die liegen in der Zukunft. Bernhard Lietzmann, Partner bei Ingenics, über Aufbruchsstimmung in der Krise.