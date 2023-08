Boeing 747-8: FAA ordnet Inspektion von Rissbildung an

Die Federal Aviation Administration (FAA) der USA hat eine Lufttüchtigkeitsanweisung (AD) für die Boeing 747-8 herausgegeben. Diese bezieht sich auf Risse im Rumpf des Flugzeugs an der hinteren Seite des Schotts. Darüber berichtet unter anderem das Fachportal "Aerotime".

Die FAA erhielt einen Bericht über Risse in den Stringern der Boeing 747-8 auf der hinteren Seite des Schotts. Die Risse wurden bei einem Flugzeug entdeckt, das bereits 5517 Flugzyklen und 32.468 Flugstunden absolviert hatte.

Boeing stieß bei FOD-Inspektionen an zwei weiteren Flugzeugen desselben Typs auf fünf Risse an Stringerpositionen auf der Vorderseite, sowie auf der Rückseite des Schotts. Die FAA hatte zuvor bereits Berichte über ähnliche Risse an den Jets erhalten.

Die Risse sind längs- und querrichtungsorientiert, wobei keine weiteren Schäden oder Verformungen in der Umgebung festgestellt wurden.

Boeing fand bei der Untersuchung der Risse heraus, dass nicht oder falsch unterfütterte Spalten während der Montage des Flugzeugs übermäßige und anhaltende innere Zugspannungen verursachten. Dies führte zu Spannungskorrosionsrissen in den Stringern.

FAA ordnet detaillierte Inspektionen an

Als Reaktion darauf hat die FAA eine neue Richtlinie erlassen. Diese verpflichtet alle Betreiber von Boeing 747-8I und -8F, detaillierte Inspektionen auf Risse durchzuführen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Der Zustand der Risse könnte zu einem Versagen der angrenzenden Flugzeughaut führen, was die strukturelle Integrität des Flugzeugs beeinträchtigen könnte.

In den USA sind insgesamt 42 Boeing 747-8 von dieser Lufttüchtigkeitsanweisung betroffen, die am 6. September in Kraft tritt.

Gemäß "CH-Aviation" werden die 747-8 in den USA von drei Fluggesellschaften betrieben: Atlas Air, Polar Air Cargo und UPS Airlines. Weltweit setzen 17 Fluggesellschaften 124 Boeing 747-8 ein, wie beispielsweise die Lufthansa.

Seit der ersten Auslieferung einer 747-8F an die luxemburgische Cargolux im Oktober 2011 hat Boeing insgesamt 155 Flugzeuge dieses Typs ausgeliefert. Bisher hat nur Boeing selbst Stellung zu dieser Anweisung genommen und unterstützt sie unverändert.