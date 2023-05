Boeing 737: Rumpfhersteller Spirit Aerosystems mit hohen Verlusten

ffigzwvypfxdxguh elffb pit xehi, vexmvxmktx wsqqyzgrpp dzvnt, aii fymy.

Spirit Aerosystems hat einen hohen Verlust in Höhe von 110 Millionen US-Dollar (rund 100 Millionen Euro) aufgrund von Vorlaufkosten für die Produktion von Airbus- und Boeing-Flugzeugen bekannt gegeben.

Der US-amerikanische Hersteller von Flugzeugteilen erwartet für das Gesamtjahr einen weiteren Verlust von 31 Millionen US-Dollar (rund 28,2 Millionen Euro) aufgrund von Unterbrechungen im Zusammenhang mit einem Problem bei der Produktion des Rumpfes der Boeing 737 Max.

Die Belastungen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar fallen laut Unternehmen wiederum auf die Airbus-Modelle A220, A350 und die Boeing 787 zurück.

Die Verluste bei der A220 allein belaufen sich demnach auf rund 81 Millionen US-Dollar (rund 73,7 Millionen Euro), einschließlich 46 Millionen US-Dollar (rund 41,8 Millionen Euro) an einmaligen Kosten in der Lieferkette. Diese seien auf einen in "Schwierigkeiten geratenen Zulieferer" zurückzuführen, wie Spirit-CEO Tom Gentile in einer Telefonkonferenz mit Investoren erklärte.

Die Verluste häufen sich nur einen Monat, nachdem Boeing die Auslieferung einiger 737 Max gestoppt hat. Grund dafür sind zwei Verbindungsstücke zwischen dem hinteren Rumpf und dem Seitenleitwerk, die von Spirit hergestellt und nicht korrekt montiert wurden.

Der Gewinn von Spirit im ersten Quartal fiel wegen des 737-Problems um 17 Millionen US-Dollar (rund 15,5 Millionen Euro), und es werden "zusätzliche Kosten" erwartet, die über die für dieses Jahr erwarteten 31 Millionen US-Dollar (rund 28,2 Millionen Euro) hinausgehen. "Einschließlich der Kosten, die Boeing geltend machen könnte, um bestimmte Modelle von zuvor ausgelieferten Einheiten in ihrem Werk zu reparieren, sowie Garantiekosten im Zusammenhang mit den betroffenen 737-Einheiten im Betrieb", sagte das Unternehmen.

Spirit sei jedoch nicht in der Lage, die verbleibenden potenziellen Kosten zum jetzigen Zeitpunkt vernünftig abzuschätzen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Cash-Burn von etwa 100 bis 150 Millionen US-Dollar (rund 91 Millionen bis 136,4 Millionen Euro) im Jahr 2023 aufgrund des Risikos, dass die Auslieferungen von 737-Rümpfen zurückgehen. Ursprünglich waren 420 Auslieferungen für dieses Jahr geplant, aber es könnten nur bis zu 390 737-Rümpfe ausgeliefert werden, sagte Gentile.

Zusätzlich zum finanziellen Verlust bei der A220 musste Spirit auch einen Verlust von 18 Millionen US-Dollar (rund 16,4 Millionen Euro) bei der A350 hinnehmen. Diese sind auf zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Änderungen des Produktionsplans zurückzuführen.

Darüber hinaus erwartet der Hersteller einen Verlust von acht Millionen US-Dollar (rund 7,27 Millionen Euro) beim 787-Programm aufgrund von Problemen bei der Produktion und in der Lieferkette.

Rumpfreparaturen sollen Ende Juli abgeschlossen sein

Analysten hatten aufgrund der anhaltenden 737-Probleme ein schwieriges Quartal für Spirit erwartet, aber "es sieht so aus, als ob die Kosten für die 737-Nachbesserung unter den schlimmsten Schätzungen liegen könnten", sagte J.P. Morgan-Analyst Seth Seifman in einer Notiz an Investoren.

Die Kosten für die Reparatur der betroffenen 737-Rümpfe in der Spirit-Produktionsstätte in Wichita, Kansas, werden auf fünf Millionen US-Dollar (rund 4,6 Millionen Euro) geschätzt, was etwa 100.000 bis 150.000 US-Dollar pro Flugzeug (rund 91.000 bis 136.400 Euro) entspricht.

Die Reparatur der Rümpfe im Spirit-Werk soll bis Ende Juli abgeschlossen sein. Das Unternehmen hat außerdem damit begonnen, 737-Rümpfe nach einem überarbeiteten Verfahren zu bauen und auszuliefern, die den Produktionsvorgaben entsprechen.

Laut Gentile besteht der Verdacht, dass rund 500 in Betrieb befindliche 737-Flugzeuge von dem Problem betroffen sind. Da es sich nicht um ein Flugsicherheitsproblem handele, würden die betroffenen Jets im Rahmen der Wartung inspiziert und repariert. Boeing und die Federal Aviation Administration hätten jedoch noch keinen Zeitpunkt für die Inspektionen festgelegt, so Gentile.

Spirit erwartet im zweiten Quartal einen Barvorschuss von Boeing in Höhe von 180 Millionen US-Dollar (rund 163,6 Millionen Euro), was laut Gentile einen "zusätzlichen Überschuss und ein Polster" bedeuten würde.

Boeing erklärte, dass es Spirit "Produktions- und Entwicklungsressourcen" zur Verfügung stelle, nachdem das Unternehmen das Problem mit der 737-Halterung entdeckt hatte.

Der jüngst präsentierte Umsatz Spirits lag mit 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,27 Milliarden Euro) unter dem Analystenkonsens von 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,36 Milliarden Euro).

Der Cash-Burn lag im ersten Quartal bei 69 Millionen US-Dollar (rund 6,27 Millionen Euro), verglichen mit einem Cash-Burn von 298 Millionen US-Dollar (rund 271 Millionen Euro) vor einem Jahr.