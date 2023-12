tldffqwdywvenbpm bvocl sdk vtdc, bohlxwgyba gqonuoiylt zlfdr, ixl ozdt.

Boeing darf laut einem Medienbericht nach fast fünf Jahren Pause wieder Jets vom Typ 737 Max nach China liefern. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC habe die entsprechende Genehmigung erteilt, berichtete das Fachportal "The Air Current" und berief sich dabei auf zwei mit der Sache vertraute Personen.

China hatte für die 737 Max im März 2019 nach dem tödlichen Absturz zweier Flugzeuge des Typs wie andere Länder in aller Welt ein Flugverbot erteilt. Dieses wurde inzwischen zwar aufgehoben. Neue Maschinen der Reihe durfte Boeing aber bis jetzt nicht wieder nach China einführen.

Die CAAC habe die förmliche Genehmigung bei einem Besuch des Boeing-Managers Mike Fleming am 8. Dezember in Peking ausgestellt, berichtete "The Air Current" nun. Offiziell habe die Behörde bei diesem Anlass lediglich mitgeteilt, dass der Hersteller seine Entwicklung im chinesischen Markt vorantreiben könne. Zuletzt standen bei Boeing etwa 85 fertige Maschinen des Typs, die für China bestimmt sind.

Laut den Branchenexperten der Deutschen Bank und Jefferies hat die Fluggesellschaft China Southern Airlines möglicherweise gerade einen Probeflug mit einer der neuen Maschinen unternommen. Darauf deuteten öffentlich verfügbare Flugdaten hin, schrieben die Experten. Bei solchen Flügen prüfen Käufer, ob die neue Maschine ihre Ansprüche erfüllt.

Erste 787 geht an Juneyao Airlines

China hat außerdem die erste Auslieferung einer Boeing 787 seit April 2021 genehmigt, berichtete "Bloomberg News" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Juneyao Airlines, eine private chinesische Fluggesellschaft, wird einen neuen 787 Dreamliner aus Seattle in Schanghai in Empfang nehmen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Das Flugzeug könnte bereits am Donnerstag abheben.

"Wir werden unsere Kunden in China weiterhin unterstützen und sind bereit, unsere Kunden zu beliefern, wenn die Zeit reif ist", erklärte Boeing in getrennten Stellungnahmen zu den Berichten von Juneyao und Air Current.

Für Boeing würde die Wiederaufnahme der Auslieferungen die Tür zu einem der wichtigsten Luftfahrtmärkte der Welt wieder öffnen, der laut Boeing 20 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Flugzeugen bis 2042 ausmachen wird.