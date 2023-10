Boeing 737 Max: Auslieferungen auf niedrigstem Stand seit August 2021

Boeing hat im September so wenig Max Flugzeuge ausgeliefert wie zuletzt im August 2021. Die Auslieferungen werden weiterhin durch einen Herstellungsfehler beeinträchtigt, der immer noch behoben werden muss. Investoren beobachten die Situation derweil sehr genau.

Boeing 737 Max im Boeing-Werk in Renton bei Seattle.

Die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen des US-Flugzeugbauer Boeing kommen weiterhin nur schleppend voran. Im September übergab der Konzern 27 Maschinen an seine Kunden, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Unternehmens hervorgeht. Die Zahl ist damit seit Juni rückläufig. Vor allem die Produktionsmängel an seiner 737-Max-Reihe bremsen Boeing aus.

Die Auslieferungen der Boeing 737 Max sind auf den niedrigsten Stand seit August 2021 gefallen. Der US-Flugzeughersteller gab jetzt bekannt, dass im September nur 15 Boeing Max 8 und 9 übergeben werden konnten.

Dies ist die viertniedrigste Zahl seit der Wiederaufnahme der Max-Auslieferungen im Dezember 2020 nach einem weltweiten Flugverbot nach zwei Max-Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019.

Boeing hat weiterhin mit der Behebung eines Herstellungsfehlers zu kämpfen und durchläuft derzeit einen umfangreichen Prozess zur Überprüfung und Behebung von Tausenden falsch gebohrten Löchern im hinteren Druckschott der 737 Max 8.

Investoren beobachten die Auslieferungszahlen derweil sehr genau. Denn Flugzeughersteller erhalten den Großteil der Zahlungen für ein Flugzeug erst, wenn es an den Kunden ausgeliefert wird.

Airbus hängt Boeing immer weiter ab

Insgesamt hat Boeing in den ersten neun Monaten des Jahres 371 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, davon 286 Boeing 737. Zum Vergleich: Der europäische Rivale Airbus hat in den ersten acht Monaten 488 Flugzeuge ausgeliefert, davon 55 allein im September.

Der Flugzeughersteller verzeichnete im September neue Aufträge für 224 Flugzeuge und meldete zehn Stornierungen. Die Brutto-Bestellungen von Boeing seit Anfang Januar stiegen bis September auf 848 beziehungsweise 724 Netto-Bestellungen, wenn Stornierungen und Umrüstungen berücksichtigt werden. Airbus verzeichnete 1280 Brutto-Bestellungen beziehungsweise 1241 nach Stornierungen.

Der zivile Auftragsbestand von Boeing stieg von 4971 auf 5172. Laut Boeing war der September der erste Monat seit Dezember 2019, in dem der offizielle Auftragsbestand über 5000 lag.

Unabhängig davon wartet Boeing immer noch auf die Zertifizierung der kleineren 737 Max sieben durch die Federal Aviation Administration, die das Flugzeug seit mehr als einem Jahr prüft. Der Flugzeughersteller gab im Juli bekannt, dass sich die erste Auslieferung der 737 Max sieben auf 2024 verschiebt.