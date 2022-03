hfqhioaypcjmfnmy txzmh ugm qpqz, svxdrazpbz agrozxiehz soigh, adq iucn.

Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines mit 132 Insassen an Bord ist in Südchina abgestürzt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer und Umstände des Unglücks wurde zunächst nichts bekannt.

Das Flugzeug mit der Flugnummer MU5735 war auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Bergungstrupps wurden zusammengestellt und zum Unglücksort im Kreis Teng entsandt, wie Staatsmedien berichteten.

Ohne die genaue Zahl der Opfer zu nennen, teilte die Airline mit: "Das Unternehmen spricht sein tiefes Beileid für die Passagiere und Besatzungsmitglieder aus, die in dem Flugzeugunglück ums Leben gekommen sind!"

In Videos, die im chinesischen Internet zirkulierten, war eine hohe, weiße Rauchwolke in den Hügeln zu sehen, wo sich ein Waldbrand entzündet hatte. Auch wurden weit verstreute Trümmerteile gezeigt, die Anwohner mit Handys filmten. Zwei Videos schienen zu zeigen, dass die Maschine kopfüber zu Boden stürzte. Die Echtheit der Videos konnte nicht bestätigt werden.

China Eastern groundet alle Boeing 737

Die Boeing stürzte offenbar aus 29.000 Fuß Flughöhe in die Tiefe, wie die Luftfahrtbehörden am Montag berichteten. An Bord waren 123 Passagiere und neun Crewmitglieder. An Bord seien keine Ausländer gewesen, berichtete das Staatsfernsehen.

Die Maschine verlor laut "FlightRadar24" innerhalb von drei Minuten dramatisch an Höhe. Laut Transponder handelt es sich bei dem Unglücksflugzeug um die Boeing 737-800 mit der Registration B-1791. Das Flugzeug wurde laut "CH-Aviation" 2015 an die chinesische Fluggesellschaft ausgeliefert. China Eastern betreibt aktuell eine Flotte aus 144 Boeing 737, darunter die Versionen -700 und -800. Die drei 737 Max der Airline sind inaktiv.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping rief die Airline dazu auf, mit den Folgen des Unglücks angemessen umzugehen und potenzielle Gefahren für den Flugverkehr zu untersuchen, wie das Staatsfernsehen berichtete. China Eastern Airlines ordnete sofort an, dass alle Boeing 737 in ihrer Flotte zunächst am Boden bleiben müssen.

Chinas Luftfahrt blickt auf ein relativ sicheres Jahrzehnt zurück. Das letzte große Flugzeugunglück passierte im August 2010 in Yichun in der Provinz Heilongjiang in Nordostchina. Bei einer Bruchlandung eines Flugzeugs vom brasilianischen Typ Embraer der Henan Airlines kamen 44 Insassen ums Leben, 52 überlebten.