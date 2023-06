Bodensee-Airport mit 340.000 Passagiere langsam wieder auf Kurs

Dem Bodensee-Airport Friedrichshafen geht es wieder besser. Im vergangenen Jahr erholte sich der Flughafen stark. Zum 31. März 2022 gelang es, das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu verlassen. Am Bodensee ist man heute zuversichtlich.

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen erholt sich nach der Corona-Delle langsam wieder. Im vergangenen Jahr wurden 340 000 Passagiere gezählt, wie die Flughafen Friedrichshafen GmbH am Mittwoch mitteilte.

Dies sei ein Anstieg von rund 165 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und entspreche rund 70 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie 2019. Wachstumsträger seien vor allem Flüge nach Ost-Europa gewesen, die zu günstigen Preisen zu haben sind.

"Im Hinblick darauf, dass in den ersten dreieinhalb Monaten im Jahr 2022 coronabedingt noch so gut wie kein Reiseverkehr stattfand und der Flughafen Friedrichshafen auch im Laufe des Sommers die Auswirkungen der operationellen Probleme der großen Flughäfen mittelbar zu spüren bekam, freuen wir uns über diese Zahlen sehr", so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen.

Ein 2021 eröffnetes Insolvenzverfahren war im vergangenen Frühjahr in Eigenverantwortung beendet worden. Zuvor hatte die EU-Kommission Finanzhilfen in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den Airport genehmigt.

"Unter Berücksichtigung der Sonderfaktoren aus dem Abschluss des Insolvenzverfahrens sind wir mit der Entwicklung im Jahr 2022 sehr zufrieden", ergänzt Wehr.

Für das Jahr 2023 erwartet der Flughafen Engpässe bei Fluggerät und Personal bei zahlreichen europäischen Airlines, was auch Auswirkungen auf das Angebot ab Friedrichshafen haben könnte. Eine Steigerung der Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr sei daher trotz hoher Nachfrage nicht zu erwarten.