Bodendienstleister: Lufthansa droht mit Kündigung

Ein Vorfeld-Mitarbeiter lädt auf dem Flughafen in Frankfurt am Main Koffer in eine Lufthansa-Maschine.

Angesichts wiederholter Personalprobleme an Flughäfen droht die Lufthansa damit, Verträge mit externen Bodendienstleistern zu kündigen.

Eine Alternative wäre es, dass der Konzern stattdessen einen Teil der Aufgaben wieder selbst übernimmt, sagte Spohr dem "Tagesspiegel Background".

"Wenn die Dienstleister am Boden als Arbeitgeber nicht attraktiv genug werden, müssen wir überlegen, ob wir in letzter Konsequenz einige Dienstleistungen nicht wieder zurück in den Konzern holen", sagte Spohr in dem Interview vor der Nationalen Luftfahrtkonferenz.

In der Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen (BADV) sind eine Vielzahl von Tätigkeiten festgelegt, die von Bodenverkehrsdienstleistern durchgeführt werden. Dazu gehören unter anderem die Fluggast- und Gepäckabfertigung, Vorfeld- und Reinigungsdienste. Auch Betankung und Catering gehört dazu.

Lufthansa hatte in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben am Boden an externe Firmen ausgelagert. Zuletzt hatte der Konzern das hauseigene Catering-Geschäft verkauft.