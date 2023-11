BOC Aviation: Positive Aussichten für Fluggesellschaften weltweit

BOC Aviation sieht positive Aussichten für die weltweiten Fluggesellschaften, wenngleich die verschiedenen internationalen Märkte vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. In den USA gibt es Unterschiede zwischen den Low-Cost- und Full-Service-Carriern, in China zwischen dem In- und Auslandsverkehr. Indien wird dagegen als aufstrebender Markt betrachtet.