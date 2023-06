Blade will Embraer-Flugtaxis in Europa einsetzen

Embraer Eve und der Helikopterbetreiber Blade wollen Flugtaxis nach Europa bringen. Zunächst soll es in Frankreich losgehen, wie die Unternehmen jetzt mitteilten. Das Eve-Flugtaxi soll 2026 einsatzbereit sein.

Eve-Flugtaxis sollen demnächst in Frankreich abheben. Partner ist der Helikopterbetreiber Blade. Die Vereinbarung folgt ähnlichen Abkommen zwischen den Unternehmen, die derzeit an der Pariser Luftfahrtschau teilnehmen, um Eve eVTOLS in Indien und den Vereinigten Staaten einzusetzen.

Eve ist eine Tochter des brasilianischen Flugzeughersteller Embraer und will 2026 mit dem kommerziellen Betrieb beginnen.

Eve und Blade teilten in einer Erklärung mit, dass sich Blade im Rahmen der Absichtserklärung auf die "Entwicklung praktischer Anwendungen" für das Flugtaxi in Europa konzentrieren wird. Dabei geht es offenbar vor allem um die Identifizierung künftiger Routen in Frankreich und anderen europäischen Ländern.

Es wurde nicht bekannt gegeben, ob die Vereinbarung auch den Kauf von eVTOLs durch Blade vorsieht. Blade fliegt derzeit in Europa unter anderem zwischen Nizza und Monaco mit herkömmlichen Hubschraubern.

Eve und Blade hatten im vergangenen Jahr vereinbart, bis zu 200 Elektroflugzeuge in Indien einzusetzen, nachdem sie auch eine Absichtserklärung für den Betrieb in den USA unterzeichnet hatten, wohin Eve bis zu 60 Flugtaxis pro Jahr liefern will.

Eve verfügt eigenen Angaben zufolge über einen Auftragsbestand von fast 2800 Bestellungen wird von Investoren wie United Airlines und Rolls-Royce unterstützt.

Das Unternehmen hatte kürzlich die ersten Ausrüstungslieferanten für seine eVTOLs bekannt gegeben und rechnet damit, in der zweiten Jahreshälfte mit dem Bau seines ersten Prototyps in Originalgröße zu beginnen. Weitere Tests sind für das Jahr 2024 geplant.