Biometrische Abfertigung bei Emirates am Flughafen Dubai International.

Vorfeld & Terminal

Emirates gibt an, am Flughafen Dubai einen "integrierten biometrischen Pfad" eingeführt zu haben, der die Kontakte für die Passagiere auf ein Minimum beschränke. Mittels einer Mischung aus Gesichts- und Iriserkennung könnten Reisende nun für ihren Flug einchecken, die Einreiseformalitäten erledigen, die Emirates Lounge besuchen und ihren Flug boarden.

Der Düsseldorfer Flughafen reagiert auf den drastisch gesunkenen Flugverkehr und schließt vom 3. November an das Terminal B. Alle Passagiere werden künftig über die Flugsteige A und C abgefertigt. Ob und wann wieder alle drei Terminals in Betrieb genommen werden, ist unklar. Weiterlesen