Für Billigtochter: Cathay Pacific bestellt 32 Airbus A321 Neo

Cathay Pacific hat bekannt gegeben, dass sie bei Airbus 32 Flugzeuge des Typs Airbus A321 Neo bestellt hat. Der Kaufvertrag folgt einer Vereinbarung, die im September 2017 zwischen Airbus und Hongkongs Flag-Carrier geschlossen wurde.

Cathay erwartet, dass die Flugzeuge bis Ende 2029 ausgeliefert werden. Sie sollen die Flottenkapazität von HK Express, der Cathay-Billigtochter, erweitern.

Der in Hongkong ansässige Mischkonzern Swire Pacific und Air China, die zusammen mehr als 50 Prozent der Stimmrechte an Cathay halten, haben dem Deal nun zugestimmt, so die Fluggesellschaft in einer Mitteilung. Der Auftrag hat den Angaben nach ein Volumen von 4,66 Milliarden US-Dollar (rund 4,39 Milliarden Euro).