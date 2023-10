Easyjet weitet Pauschalreiseangebot auf Deutschland aus

Easyjet plant den Markteintritt in Deutschland als Pauschalreiseanbieter und will damit den deutschen Tourismusmarkt erobern. Das Angebot von Easyjet Holidays umfasst Urlaubspakete zu über 70 Zielen in Europa und mehr als 4000 Hotels. Trotz der hohen Standortkosten in Deutschland sieht der Konzern Deutschland als wichtigen Standort.

Der britische Billigflieger Easyjet will künftig auch in Deutschland Urlaubspakete für Reisende schnüren und sich damit ein größeres Stück Kuchen vom Tourismusmarkt sichern. Der Pauschalreiseanbieter Easyjet Holidays starte ab Ende dieses Jahres, sagte Konzernchef Johan Lundgren in Berlin.

"Mit unseren hauseigenen Urlaubspaketen setzen wir uns von anderen Airlines in Deutschland ab." Der Erfolg des Angebots in Großbritannien und der Schweiz habe gezeigt, dass Kunden bei ihrer Urlaubsplanung Wert auf Qualität und Komfort legten, erklärte der frühere Manager vom deutschen Tourismus-Riesen Tui. Easyjet Holidays biete Reisenden Angebote zu über 70 Zielen in Europa und eine Auswahl von mehr als 4000 Hotels.

Den Erfolg aus Großbritannien und der Schweiz wolle die britische Fluggesellschaft nun auch in Deutschland fortsetzen. In Großbritannien startete Easyjet Holidays zwar schon 2019, agiert aber laut Lundgren erst seit dem vergangenen Jahr – und das mit hohen Gewinnen. Zwei Millionen Reisende hätte Easyjet Holidays bereits dort gezählt.

Einstieg mit Easyjet Holidays ab Ende des Jahres

Reisende in Deutschland können über eine eigene Webseite ab Dezember Buchungen tätigen. Die ersten Abflüge im Rahmen des neuen Reiseangebots erfolgen ab Januar.

Easyjet Holidays umfasst zunächst Reisepakete bestehend aus Flügen und Hotels. Optional können der Transfer zum Hotel sowie Ausflüge zusätzlich gebucht werden. Dafür will Easyjet auf Partner vor Ort zurückgreifen.

Deutschland sei für Easyjet ein wichtiger Standort, sagte Lundgren. Dies zeige die Eröffnung des Easyjet Wartungshangars Anfang des Jahres am Flughafen BER und nun das Angebot für Pauschalreisen.

Der Schwede monierte aber zu hohe Standortkosten in Deutschland.