Bezugsrechtsemission bringt Finnair 558 Millionen Euro ein

Finnair fließen durch ein überzeichnetes Bezugsangebot rund 558,2 Millionen Euro zu, wie die Fluggesellschaft bekannt gab.

Insgesamt wurden über 19 Milliarden neue Aktien zu einem Preis von 0,03 Euro pro Aktie gezeichnet, was rund 100,14 Prozent der angebotenen Aktien entspricht. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats wird sich die Gesamtzahl der Finnair-Aktien durch das Angebot von rund 1,4 Milliarden um 19 Milliarden auf über 20 Milliarden Aktien erhöhen. Nach Berücksichtigung der Nettotransaktionskosten wird Finnair einen Nettoerlös von rund 558,2 Millionen Euro erzielen.

"Mit dieser erfolgreichen Bezugsrechtsemission senken wir die Finanzierungskosten von Finnair, unterstützen die Umsetzung unserer Strategie für nachhaltiges, profitables Wachstum und sichern unsere Fähigkeit für zukünftige Investitionen", sagte Topi Manner, CEO von Finnair.

Finanzielle Position soll gestärkt werden

Bei der Ankündigung der Emission im vergangenen Monat erklärte Manner, Ziel sei es, die finanzielle Position von Finnair zu stärken, die Finanzierungskosten zu senken und ein Darlehen an den finnischen Mehrheitseigentümer zurückzuzahlen.

Im Zuge der Emission erwarb die Regierung zusätzliche Aktien im Wert von 318,6 Millionen Euro, nachdem das von Finnair gewährte Kapitaldarlehen mit einem Betrag in Höhe des Zeichnungspreises verrechnet wurde.

Der letzte Handelstag für die bestehenden (Interims-)Aktien von Finnair wird am oder um den 24. November sein. Die neu ausgegebenen Aktien werden am selben Tag in das finnische Handelsregister eingetragen. Die Zwischenaktien werden am oder um den 27. November mit den neuen Aktien zusammengelegt und am selben Tag an der Nasdaq Helsinki gehandelt.

Finnair fliegt mit einer Flotte von 80 Flugzeugen 104 Ziele in 39 Ländern an. Das Unternehmen ist vor Kurzem in die Gewinnzone zurückgekehrt, die mittelfristigen Aussichten sind jedoch aufgrund regionaler geopolitischer Probleme, hoher Inflation und hoher Zinssätze weiterhin ungewiss.

