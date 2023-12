Betriebsversammlung führt zu Verzögerungen am Flughafen München

Eine Betriebsversammlung am Flughafen München sorgt für Ausfälle und Verspätungen. Die Versammlung beim Bodenabfertiger Aeroground führte dazu, dass Flugzeuge bis am frühen Nachmittag nicht be- und entladen werden konnten.