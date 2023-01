Verdi ist erneut mit dem Versuch gescheitert, eine Versammlung zur Wahl eines Betriebsrats bei Malta Air in Berlin durchzuführen. Die "sonst recht flexible" Ryanair-Tochter habe vor Gericht erläutert, dass sie nicht in der Lage sei, Personalausfälle an einer einzelnen Basis mit 14 Tagen Vorlauf zu kompensieren, sagte eine Verdi-Sprecherin auf airliners.de-Anfrage. Die Versammlung sollte den Angaben nach am 24. Januar stattfinden.