Betriebsrat bei Eurowings Discover

Beim neuen Lufthansa-Ferienflieger Eurowings Discover bereiten die Beschäftigten die Wahl eines Betriebsrats vor. Jetzt wurde ein dreiköpfiger Wahlvorstand bestellt.

Wie die Flugbegleitergewerkschaft Ufo und die Pilotenvereinigung Cockpit mitteilen, hat die Wahl des Gremiums am Mittwoch in Flörsheim erfolgreich stattgefunden.

Die Wahl als Grundstein für die Gründung eines Betriebsrats sei "ein Meilenstein für die Kolleginnen und Kollegen der Eurowings Discover", so Maximilian Kampka, Tarifreferent bei der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation.

Die Gewerkschaften zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung erfreut über den großen Zuspruch aus den unterschiedlichen Bereichen des Ferienfliegers. "Die Kandidatenlage ist gut, sodass alle Beschäftigtengruppen des Unternehmens am Boden und in der Luft im Betriebsrat repräsentiert sein können", sagte Stefan Herth, Präsident der Vereinigung Cockpit.

Die Form der betrieblichen Mitbestimmung bietet den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern laut Gewerkschaften wichtige Einflussmöglichkeiten auf ihre Arbeitsbedingungen.

Lufthansa will mit ihrer neuen Tochtergesellschaft vom Wachstum im touristischen Segment profitieren. Eurowings Discover bedient aus den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München Ziele in Übersee und auch in Europa.

Aktuelle Plangröße sind 21 Flugzeuge, für die bereits einige hundert Beschäftigte angeworben sind. Große Teile der Belegschaft kommen dabei aus den zuvor geschlossenen Flugbetrieben Sunexpress Deutschland, Germanwings und dem deutschen Standort der Brussels Airlines.

Mehr Gehalt ab September

Der Ferienflieger soll früheren Angaben zufolge zu deutlich niedrigeren Betriebskosten arbeiten als die Kernmarke Lufthansa. Daher war es bereits vor der Inbetriebnahme zu Streit mit den Gewerkschaften gekommen. Zuletzt hatte Eurowings Discover mitgeteilt, den Crews mehr Geld zu bezahlen.

Ab September sollen die Grundgehälter in Cockpit und Kabine je nach Position und Einstufung um einen "zweistelligen Prozentsatz" erhöht werden, teilte der Lufthansa-Ferienflieger bereits vor den Betriebsratswahlen mit. Mit Blick auf den bevorstehenden arbeitsintensiven Sommer erhalte das fliegende Personal zudem eine Einmalzahlung.