Beteiligung von Air France-KLM an SAS: Noch viele offene Fragen

Die geplante Beteiligung von Air France-KLM an SAS wirft noch einige ungeklärte Fragen auf. Etwa ob die Übernahme im Rahmen der Konkursrestrukturierung der skandinavischen Fluggesellschaft stattfinden wird. Auch die Zukunft der SAS-Drehkreuze ist noch ungewiss.

Die europäischen Fluggesellschaften sind dabei, sich weiter zu konsolidieren, und die bevorstehende Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an der skandinavischen SAS durch Air France-KLM im Wert von 145 Millionen Dollar ist der jüngste Schritt in diese Richtung.

Der Deal ist jedoch noch mit einigen Fragezeichen versehen, da die Branche abwartet, ob er im Rahmen der Konkursrestrukturierung der skandinavischen Fluggesellschaft zustande kommt. Darüber berichtet "Airline Weekly".

Sobald der Deal abgeschlossen ist, wird SAS die Star Alliance, deren Gründungsmitglied die Fluggesellschaft war, verlassen und der Skyteam-Allianz beitreten. Die endgültige Vereinbarung wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr unterzeichnet. Air France-KLM plant, SAS in ihr Joint Venture mit Delta Air Lines und Virgin Atlantic zu integrieren, wie CEO Ben Smith gegenüber CNN erklärt hat.

Es ist noch unklar, welchen Grad an Kontrolle Air France-KLM über SAS anstrebt. Zunächst wird das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung von 19,9 Prozent erwerben, behält jedoch die Option, nach zwei Jahren eine Mehrheitsbeteiligung zu übernehmen.

Auch die Pläne der Gruppe für den Stockholmer Hauptsitz von SAS, ihr Eurobonus-Treueprogramm und ihre Netzstrategie sind derzeit noch unbekannt. Diese Fragen wurden kürzlich auf der "Routes World"-Konferenz in Istanbul diskutiert, wo Vertreter von Flughäfen und Netzwerkplanern zusammenkamen, um die Routenstrategie der Fluggesellschaften zu erörtern.

Was wird aus den SAS-Drehkreuzen?

Elizabeth Axtelius, Direktorin für Luftfahrtgeschäfte bei Swedavia, begrüßte die Lösung, die Air France-KLM, die US-Investmentfirma Castlelake, das dänische Unternehmen Lind Invest und die dänische Regierung für SAS gefunden haben, auf der Routes-Konferenz.

Swedavia betreibt die Flughäfen in Schweden, darunter Stockholm-Arlanda, wo sich das drittgrößte Drehkreuz von SAS befindet. Axtelius betonte die Bedeutung von SAS als wichtigem Kunden für Swedavia und fügte hinzu, dass das Hauptaugenmerk nun darauf liegt, die Star-Alliance-Mitgliedsgesellschaften in Stockholm zu halten, wenn SAS zu Skyteam wechselt.

Vor einer Maschine der SAS auf dem Flughafen Stockholm Arlanda steht eine Fluggasttreppe und Kofferwagen. © DPA / Heikki Saukkomaa

Das Schicksal der drei Drehkreuze von SAS ist unsicher, da sie im Vergleich zu den Drehkreuzen von Amsterdam oder Frankfurt eher klein sind. Air France-KLM-CEO Ben Smith hat in einem Interview mit CNN für weitere Spekulationen gesorgt, indem er betonte, dass es für das Unternehmen wichtig ist, ein drittes oder viertes globales Drehkreuz zu haben.

Da SAS drei Drehkreuze hat und Air France-KLM zwei, ist es wahrscheinlich, dass eines der Drehkreuze von SAS in das Netzwerk der Gruppe übergehen wird. Die Schließung von Drehkreuzen ist oft ein Zeichen für Konsolidierung und den Abbau von Redundanzen in Fluggesellschaften.

Kopenhagen könnte als Gewinner hervorgehen

Der südlichste Punkt im Netzwerk von SAS, Kastrup (Kopenhagen), ist laut SAS-CEO Anko Van der Werff der logischste Drehkreuzstandort. Die Mehrheit der Skandinavier reist in südliche Richtung, da sie so weit im Norden leben. Kopenhagen hat noch Raum für Wachstum und liegt strategisch günstiger für Flüge nach Ostasien als Amsterdam oder Paris.

Die Zukunft des Drehkreuzes in Stockholm bleibt bei SAS ungewiss. Auf die Frage nach der Zukunft des Drehkreuzes oder des Hauptsitzes von SAS in Stockholm äußerte sich Van der Werff nicht konkret. Er betonte jedoch, dass SAS weiterhin den Punkt-zu-Punkt-Flugverkehr von Stockholm aus bedienen und auch den Umsteigeverkehr innerhalb Schwedens abdecken wird.

Swedavia, der Flughafenbetreiber, sieht die Zukunft des SAS-Drehkreuzes in Stockholm ebenfalls als ungewiss an und legt den Fokus darauf, die Mitgliedsgesellschaften der Star Alliance in Stockholm zu halten, wenn SAS zu Skyteam wechselt.

Oslo ist das größte Drehkreuz von SAS gemessen an der Anzahl der Sitzplätze, obwohl es nicht international ausgerichtet ist. Der Flughafen Kopenhagen wird voraussichtlich am meisten von der Investition von Air France-KLM in SAS profitieren, während die Zukunft des Stockholm-Drehkreuzes nicht klar definiert ist. Avinor, der Betreiber des Flughafens Oslo, betrachtet die Übernahme durch Air France-KLM als neutral, betont jedoch die Bedeutung des norwegischen Inlandsmarktes für SAS.