Beschränkungen und hohe Nachfrage: US-Airlines kaufen größere Flugzeuge

Der Plan von United Airlines, die Betriebsbeschränkungen zu überwinden, mit denen die US-Fluggesellschaften zu kämpfen haben, ist einfach: größere Flugzeuge.

Als die in Chicago ansässige Fluggesellschaft am Dienstag ihre Pläne ankündigte, 110 Flugzeuge bei Boeing und Airbus zu bestellen, verwies sie auf den Mangel an Fluglotsen, den überfüllten Luftraum und die Beschränkungen für Start- und Landebahnen sowie Gates.

Da United davon ausgeht, dass sich diese Probleme aufgrund der steigenden Nachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts noch verschärfen werden, kauft das Unternehmen größere Flugzeuge mit mehr Sitzplätzen – eine Strategie, die auch von konkurrierenden Fluggesellschaften verfolgt wird.

"Das Land baut einfach nicht mehr Start- und Landebahnen, also müssen wir unsere Flugzeuge vergrößern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden", sagte Andrew Nocella, Chief Commercial Officer von United. Er fügte hinzu, dass die Nachfrage nach Reisen ohne größere Flugzeuge nicht befriedigt werden könne.

Die Fluggesellschaft will die durchschnittliche Sitzplatzkapazität pro Abflug in Nordamerika im Vergleich zu 2019 bis 2027 um mehr als 40 Prozent erhöhen.

Die jüngste Bestellung von United umfasst 50 Flugzeuge des Typs Boeing 787-9, die auf vielen Strecken eingesetzt werden sollen, die derzeit von Flugzeugen des Typs 767 bedient werden. Diese Version der 787 bietet bis zu 129 Sitze mehr als die 767 in der Flotte.

Auch die 60 Airbus A321 Neo, die United kauft, bieten bis zu 30 Prozent mehr Sitzplätze als einige der Boeing 757, die das Unternehmen derzeit fliegt.

Größer ist besser

United ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die auf größere Flugzeuge setzt.

Daten des Branchenverbands Airlines for America (A4A) zeigen, dass größere Flugzeuge mit mehr als 120 Sitzen heute etwa 68 Prozent der inner-US-amerikanischen Linienflüge ausmachen – verglichen mit 58 Prozent vor der Pandemie.

Infolgedessen bieten die Fluggesellschaften nach Angaben von A4A im laufenden Quartal 14 Prozent mehr Sitzplätze pro Flug an als im vierten Quartal 2019, also vor der Pandemie. Und das, obwohl die Zahl der Linienflüge um neun Prozent zurückgegangen ist.

Der Umstieg auf größere Flugzeuge erfolgt zu einer Zeit, in der die Fluggesellschaften mit einem Mangel an Fluglotsen in den USA zu kämpfen haben, da viele während der Pandemie in den Ruhestand gingen und die Ausbildung neuer Fluglotsen eingestellt wurde.

Der CEO von Jetblue, Robin Hayes, sagte letzten Monat, dass es fünf Jahre dauern würde, um die Lücke zu schließen. Selbst wenn die Federal Aviation Administration die Zahl der eingestellten Fluglotsen verdoppeln würde. Infolgedessen rechnet die Fluggesellschaft kurz- bis mittelfristig mit weniger Flügen und warnte vor einem Rückgang der Einnahmen im dritten Quartal.

Diese Herausforderungen haben United dazu veranlasst, tägliche Flüge von Newark, ihrem größten internationalen Drehkreuz, zu streichen. Auch Frontier Airlines sah sich gezwungen, ihr Streckennetz aufgrund von Problemen mit den Fluglotsen zu überarbeiten.

Personalmangel beschleunigt Trend zu größeren Jets

Ein branchenweiter Mangel an Piloten, der durch pandemische Entlassungen und Pensionierungen noch verschärft wurde, hat auch den Trend zu größeren Flugzeugen beschleunigt, so Addison Schonland, Partner bei der Beratungsfirma Airinsight.

Größere Flugzeuge sind für die Fluggesellschaften profitabler, auch wenn sie für die Passagiere weniger Flugoptionen bedeuten. Die Airlines können mehr Sitze pro Flug verkaufen und mit weniger Flugzeugen und Personal auskommen.

United erklärte, dass ihre größeren Flugzeuge die durchschnittliche Sitzplatzkapazität pro Abflug erhöhen würden, was zu niedrigeren Kosten pro Sitzplatz führe.

Laut Schonland können Fluggesellschaften ihre Sitzplatzkapazität um zehn Prozent erhöhen, während der Treibstoffverbrauch nur um zwei bis drei Prozent steigt. Flugzeuge der neuen Generation sind zudem wesentlich treibstoffeffizienter, was den Kohlendioxidausstoß verringern dürfte.