Beschäftigungssicherung bei Airbus bis Ende 2030

IG Metall und Airbus einigen sich auf ein Paket zur Beschäftigungs- und Standortsicherung. Die Abspaltung der Teilefertigung soll nur mit Zustimmung der Gewerkschaft möglich sein. Einen potenziellen Käufer gibt es bereits. Mubea will übernehmen.

Die Beschäftigten in der zivilen Flugzeugfertigung bei Airbus sind bis Ende 2030 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Diese Vereinbarung ist Teil eines umfangreichen Paketes zur Beschäftigungs- und Standortsicherung, auf das sich Airbus und die IG Metall am Dienstagmorgen nach rund 18-stündigen Verhandlungen in Hamburg geeinigt haben.

Das Paket sieht auch den Erhalt und die Weiterentwicklung der einzelnen Standorte in Deutschland bis Ende 2030 vor, wie beide Seiten erklärten. Vorangegangen waren rund zehnmonatige Auseinandersetzungen mit mehreren Warnstreikserien und insgesamt sieben Verhandlungsrunden.

Auch zu dem besonders umstrittenen Thema der von Airbus geplanten Abspaltung der Teilefertigung bei der Tochter Premium Aerotec in Augsburg und Varel haben sich Airbus und IG Metall auf einen Kompromiss geeinigt. Danach soll eine Investorenlösung nur möglich sein, wenn die IG Metall zustimmt.

Mubea will übernehmen

Mit dem nordrhein-westfälischen Automobil- und Luftfahrtzulieferer Muhr und Bender KG (Mubea) gibt es sogar schon einen Kandidaten, der die defizitäre Einzelteilefertigung des Flugzeugbauers Airbus übernehmen will.

Mubea ist ein Spezialist für hochwertige Leichtbaukomponenten und mit vielen seiner Produkte als "Hidden Champion" Weltmarktführer. Zudem stellt das Unternehmen Bauteile aus Faserverbundwerkstoffen für Premiumfahrzeuge her. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet die Tochtergesellschaft "Flamm Aerotec GmbH" in Schwerin eng mit Airbus zusammen. So produziert die Mubea-Tochter eine große Anzahl von Bauteilen für alle Airbus-Flugzeugserien.

Seitens des Unternehmens liege ein "überzeugendes Angebot" vor, dass die Standorte Augsburg und Varel sowie Brasov in Rumänien umfasse, teilte Airbus am Dienstag in Hamburg mit. "Das Angebot beinhaltet ein umfangreiches Konzept zur langfristigen Arbeitsplatzsicherung und ermöglicht die Schaffung eines wettbewerbsfähigen deutschen Unternehmens." In der betroffenen Sparte sind nach Angaben von Airbus-Deutschlandchef André Walter derzeit gut 3000 Menschen beschäftigt.

Durch den Erwerb der Einzelteilefertigung von Airbus möchte Mubea sein Standbein in der Luftfahrtindustrie ausbauen und stärken. "Dies ist eine unserer strategischen Prioritäten für die langfristige Weiterentwicklung der Gruppe", hieß es von dem Unternehmen. Die bestehenden Standorte von Airbus und ihre hochqualifizierten Mitarbeiter seien hierfür nicht nur wichtig, sondern ein wesentlicher Erfolgsfaktor. "Dabei ist und bleibt Deutschland der Mittelpunkt und Wachstumsmotor unserer weltweiten Luftfahrtaktivitäten."

Sollte kein Investor gefunden werden, würde die Teilefertigung bei Airbus verbleiben und spätestens 2025 in die geplante neue Tochter für die Montage von Flugzeugrümpfen und -strukturen übergeführt. Die Schaffung des neuen Tochterunternehmens, intern "ASA" genannt, betrifft die Airbus-Werke Stade, Teile des Standorts Hamburg sowie die Airbus-Tochter Premium Aerotec (PAG) mit den Standorten Bremen und Nordenham. Der ursprüngliche Plan, auch drei der vier Augsburger PAG-Werke in diese neue Tochter aufzunehmen, wird nicht weiterverfolgt.

IG Metall: "Win-Win-Situation"

IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich lobte das Ergebnis der langwierigen Verhandlungen bei der Vorstellung in Hamburg als "fairen Kompromiss" und "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten. Airbus-Gesamtbetriebsratschef Holger Junge betonte, damit seien entscheidende "Zukunftsperspektiven" für betroffene Standorte geklärt. Der Airbus-Personalchef für Deutschland, Lars Immisch, sprach von einem "guten Ergebnis". Es stärke den Konzern, den Standort Deutschland und schaffe Perspektiven für Beschäftigte.

Airbus erhofft sich von der Bündelung der Einzelteilfertigung in einer eigenen Konzerntochter nach eigenen Angaben einen bessere Fokussierung und Steuerung der entsprechenden Aktivitäten. Dem Bereich komme eine zentrale Rolle bei der in den kommenden Jahren geplanten starken Steigerung der Produktionszahlen und dem Bau emissonsfreier neuer Flugzeuggenerationen zu, erklärte der Konzern.