Kurzmeldung Bernard Marquez wird neuer Head of Quality bei ATR

Bernard Marquez ist seit dem 1. März neuer Head of Quality bei ATR. Mit seinem Eintritt beim Flugzeugbauer übernimmt der ehemalige Airbus-Manager fortan die Leitung einer "integrierten und unabhängigen Qualitätsfunktion", wie ATR mitteilt. Der Head of Quality soll dabei direkt an Nathalie Tarnaud Laude, der Vorstandsvorsitzenden von ATR, berichten.