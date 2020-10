Berliner Taxifahrer demonstrieren gegen BER-Regeln

Rund 500 Berliner Taxifahrer haben am Mittwoch gegen die Bedingungen am neuen Hauptstadtflughafen BER demonstriert. Die Fahrer protestieren gegen die vom Land Berlin und dem Landkreis Dahme-Spreewald getroffene Absprache, wonach jeweils 300 feste Taxen berechtigt sein sollen, Fahrgäste am BER einzusammeln.